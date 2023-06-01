بعد فشل تجربة إطلاق قمر صناعي تجسسي.. شقيقة كيم تتوعد واشنطن

قمر التجسس العسكري، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الخميس، عن كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قولها إن قمر التجسس العسكري لبلادها سيدخل قريبًا في المدار وتعهدت بتكثيف جهود المراقبة العسكرية، وذلك بعد فشل تجربة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي، الأربعاء.

شقيقة كيم تتوعد واشنطن

وقالت كيم، وهي مسؤولة حكومية كبيرة، في بيان نقلته الوكالة إن "الأعداء يخشون أكثر من وصول جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى وسائل الاستطلاع والمعلومات الفائقة بما في ذلك الأقمار الصناعية للاستطلاع، وبناء عليه، فإننا ندرك أنه ينبغي علينا توجيه جهود أكبر لتطوير وسائل الاستطلاع".

-إعلانات-

وأضافت أن الانتقاد الكبير لإطلاق بلادها للقمر الصناعي كان "تناقضًا مع الذات" لأن الولايات المتحدة ودول أخرى أطلقت بالفعل "آلاف الأقمار الصناعية".

وأعلنت كوريا الشمالية أمس الأربعاء فشل إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق، ما أدى إلى سقوطه في البحر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إطلاق الصاروخ "شوليما -1" الجديد الذي يحمل القمر الصناعي فشل بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود.

وكانت هذه سادس محاولة تقوم بها الدولة المسلحة نوويا لإطلاق قمر صناعي، والأولى لها منذ 2016. وكان من المفترض أن يكون أول قمر صناعي للتجسس تطلقه كوريا الشمالية إلى المدار.

وأدانت أمريكا إطلاق بيونج يانج للقمر الصناعي، الذي تسبب في إطلاق صافرات الإنذار في اليابان وكوريا الجنوبية.

ودفع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ببرنامج الأقمار الصناعية التجسسية من أجل ضمان حصول بلاده المعلومات في وضع جيوسياسي غير مستقر.

وكانت بيونج يانج قد أعلنت أنها ستطلق أول أقمارها الصناعية للاستطلاع العسكري بين 31 مايو و11 يونيو 2023 لتعزيز مراقبة الأنشطة الأمريكية.