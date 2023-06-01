الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بعد فشل تجربة إطلاق قمر صناعي تجسسي.. شقيقة كيم تتوعد واشنطن

كيم يو جونج شقيقة
كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فيتو

قمر التجسس العسكري، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الخميس، عن كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قولها إن قمر التجسس العسكري لبلادها سيدخل قريبًا في المدار وتعهدت بتكثيف جهود المراقبة العسكرية، وذلك بعد فشل تجربة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي، الأربعاء.

 

شقيقة كيم تتوعد واشنطن

وقالت كيم، وهي مسؤولة حكومية كبيرة، في بيان نقلته الوكالة إن "الأعداء يخشون أكثر من وصول جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى وسائل الاستطلاع والمعلومات الفائقة بما في ذلك الأقمار الصناعية للاستطلاع، وبناء عليه، فإننا ندرك أنه ينبغي علينا توجيه جهود أكبر لتطوير وسائل الاستطلاع".

-إعلانات-

وأضافت أن الانتقاد الكبير لإطلاق بلادها للقمر الصناعي كان "تناقضًا مع الذات" لأن الولايات المتحدة ودول أخرى أطلقت بالفعل "آلاف الأقمار الصناعية".

وأعلنت كوريا الشمالية  أمس الأربعاء فشل إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق، ما أدى إلى سقوطه في البحر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن إطلاق الصاروخ "شوليما -1" الجديد الذي يحمل القمر الصناعي فشل بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود.

وكانت هذه سادس محاولة تقوم بها الدولة المسلحة نوويا لإطلاق قمر صناعي، والأولى لها منذ 2016. وكان من المفترض أن يكون أول قمر صناعي للتجسس تطلقه كوريا الشمالية إلى المدار.

وأدانت أمريكا إطلاق بيونج يانج للقمر الصناعي، الذي تسبب في إطلاق صافرات الإنذار في اليابان وكوريا الجنوبية.

ودفع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ببرنامج الأقمار الصناعية التجسسية من أجل ضمان حصول بلاده المعلومات في وضع جيوسياسي غير مستقر.

وكانت بيونج يانج قد أعلنت أنها ستطلق أول أقمارها الصناعية للاستطلاع العسكري بين 31 مايو و11 يونيو 2023 لتعزيز مراقبة الأنشطة الأمريكية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج قمر التجسس العسكري فشل إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء كوريا الشمالية الأقمار الصناعية التجسسية مراقبة الأنشطة الأمريكية

الأكثر قراءة

نور الفلاح تزلزل تويتر بعد حملها من آل باتشينو، ونشر قائمة بكبار السن ارتبطت بهم

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس: موجة حارة تحدث للمرة الأولى

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 01-6-2023 فى مصر

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

طريقة عمل البراونيز، في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف

فحص بلاغات التغيب لكشف هوية سيدة عثر على جثتها بالسيدة زينب

وزير الدفاع الأمريكي "يأسف" لرفض نظيره الصيني الاجتماع به

أسعار الحديد اليوم 1 - 6 - 2023، وحديد عز تعلن تثبيت الأسعار خلال يونيو

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

ناسا تعقد أول اجتماع علني لبحث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

نهر بردى في دمشق يتحول إلى اللون الأحمر (صور)

اضطرابات النوم وأزمات صحية، استخبارات كوريا الجنوبية تتحدث عن وزن زعيم كوريا الشمالية

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم.. بدء سحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس 1-6-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 31-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أهل الفن في مايو، حفلا زفاف وعقد قران وخطوبة و3 انفصالات تصدرت التريند (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية