الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

كوريا الشمالية تكشف سبب تحطم قمر الاستطلاع العسكري وسيول تنشر صورا للحطام

فشل إطلاق صاروخ فضائي
فشل إطلاق صاروخ فضائي لكوريا الشمالية، فيتو

أعلن الجيش الكوري الجنوبي "أنه يعمل على انتشال حطام" يُعتقد أنه لجزء من صاروخ أطلقته كوريا الشمالية لوضع قمر اصطناعي تجسسي في المدار، لكنه سرعان ما تحطم في البحر، اليوم الأربعاء.

حطام الصاروخ الكوري الشمالي

ونشر الجيش صورا للحطام الذي تم انتشاله من البحر، ظهر فيها هيكل معدني اسطواني كبير بداخله بعض الأنابيب والأسلاك.

وقال الجيش إنّه انتشل هذا الحطام من البحر على بُعد 200 كيلومتر غرب جزيرة "إيوشيونج" التي تقع قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية.

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كوريا الشمالية تكشف سبب تحطم قمر الاستطلاع العسكري

وأعلنت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي "شوليما-1" لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت اليوم الأربعاء بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.

صاروخ فضائي

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أن بيونج يانج أطلقت ما وصفته بـ"صاروخ فضائي"، في خطوة فعّلت لفترة وجيزة أنظمة الإنذار في منطقة أوكيناوا اليابانية، وأثارت ارتباكًا في سيول، حيث أصدرت سلطات المدينة عن طريق الخطأ أمرًا للسكّان بإخلاء أماكنهم.

وعلى إثره، أدانت كل من واشنطن وطوكيو، بشدة، إطلاق بيونغ يانع قمر استطلاع باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية.

وأعلن البيت الأبيض أنّه "يدين بشدّة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا، قالت إنّه صاروخ فضائي لوضع أقمار اصطناعية في المدار، محذّرًا من أنّ هذه الخطوة "تزيد التوتّرات".

كما أعلنت اليابان أنّ كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صباح الأربعاء "صاروخًا بالستيًا"، فشل في وضع قمر اصطناعي في المدار وتحطّم في البحر.

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