الأرصاد: غدا الحرارة 40 على القاهرة وهذه مناطق الأمطار الرعدية

حالة الطقس غدا، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن غدًا الخميس ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنها تصل إلى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



طقس الغد

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: خلال الخميس والجمعة المقبلين سنشهد أجواءً شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد.



نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

ولفتت إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح ما بين 35 إلى 36 كم/ ساعة مثيرة للرمال والأتربة على أغلب المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد غدا.

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مناطق سقوط الأمطار

وأكدت إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

تحذير الأرصاد الجوية من ارتفاع الحرارة

وشددت على أنه يجب على المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة غدا وتناول كميات وفيرة من المرطبات والوسائل في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

نصيحة لمرضى حساسية الصدر

وتابعت: "على مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات حال الخروج من المنزل غدا".

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية،

شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



ومن المتوقع أن تكون هناك أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى.

وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى السواحل الشمالية العربية على فترات متقطعة.

توقعات حالة الطقس



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.





طقس القاهرة الكبرى



ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).