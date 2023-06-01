الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

إنبى، فيتو
إنبى، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراتى حرس الحدود وأسوان وانبى وغزل المحلة في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

 

حرس الحدود - أسوان – الساعة 7 مساء على قناة on time sport      

إنبي - غزل المحلة – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport

 

 

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب

 

جامبيا  - أوروجواي – الساعة 7:30 مساء      

الإكوادور- كوريا الجنوبية – الساعة 11 مساء       

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مواعيد مباريات الدوري الألماني  

 

شتوتجارت - هامبورج – الساعة 9:45 مساء

 

 

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