مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراتى حرس الحدود وأسوان وانبى وغزل المحلة في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
حرس الحدود - أسوان – الساعة 7 مساء على قناة on time sport
إنبي - غزل المحلة – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب
جامبيا - أوروجواي – الساعة 7:30 مساء
الإكوادور- كوريا الجنوبية – الساعة 11 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت - هامبورج – الساعة 9:45 مساء
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