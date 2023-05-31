الدوري المصري، تعادل المقاولون والإسماعيلي 1-1 بالشوط الأول

المقاولون ضد الإسماعيلي، انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون مع نظيره الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موقعة أولاد العم.

أهداف مباراة المقاولون والإسماعيلي

تقدم عمر سافيولا بالهدف الأول لفريق المقاولون بالدقيقة 17 وتعادل الإسماعيلي عن طريق فراس شواط بالدقيقة 42.

تشكيل المقاولون لمواجهة الاسماعيلي

محمود أبوالسعود في حراسة المرمي وأمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد علاء وأحمد الشيمي وعمر سافيولا وأحمد فوزي وأحمد عاطف قطة وجوزيف أوشايا وأمادو أنياص وجون أوكلي.

وتضم دكة بدلاء المقاولون أحمد عربي ومحمد سالم وعبدالرحمن خالد جبنة وفادي فريد ومحمد مجلي ومحمد شوقي غريب ولويس ادوارد ومحمد هاني تريكا وعمر فايد.

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تشكيل الاسماعيلي لمواجهة المقاولون

ويضم تشكيل الاسماعيلي أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة المرمي وباهر المحمدي ومحمد نصر وكريم عرفات ومحمد دسوقي وسيرجي أكا ومحمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وياو أنور وفراس شواط.

وتضم دكة البدلاء، محمد كوكو - أحمد محسن - عصام صبحي - عماد حمدي - محمد مخلوف - كريم الديب - مروان حمدي - عمر الساعي - أبو بكر حمزة

حكام مباراة المقاولون والإسماعيلي



ويدير لقاء المقاولون والإسماعيلي طاقم حكام مكون من محمد يوسف حكما للساحة وأسامة عبداللطيف ومحمد مجدي الشيخ مساعدين وأحمد ناجي حكما رابعا ومصطفي الشهدي حكما لتقنية الفيديو ومحمد عبدالعزيز حكما مساعدا للفيديو.





ويدخل المقاولون لقاء الليلة بحثا عن الثلاث نقاط من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما يسعي الاسماعيلي هو الآخر للبحث عن الانتصارات لتعويض الخروج المفاجيء من بطولة كأس مصر أمام النجوم والتقدم للمنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ترتيب المقاولون والإسماعيلي قبل مباراة اليوم



ويحتل المقاولون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة فيما يحتل الاسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

وكان المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول بحضور الكابتن شوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني للفريق.

وحرص فتحي على تحفيز اللاعبين والتأكيد على ثقة النادي في تقديم شكل ونتائج أفضل الفترة المقبلة لإنهاء مسابقة الدوري في مركز جيد يليق بالمجهود الذي بذله الفريق تحت قيادة الكابتن شوقي غريب منذ توليه المسؤولية مشددا على صعوبة المباريات المقبلة بداية من مباراة الإسماعيلي.

وأكد فتحي للاعبين أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن دعم الفريق ويثق في الجهاز الفني واللاعبين.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول بنادي الإسماعيلي، أعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون



حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو وعبدالله جمال

خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمد دسوقي وكريم عرفات وأحمد مسحن

خط الوسط: كريم الديب وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد مخلوف وعمر الساعي وأحمد مدبولي ومحمد حسن ومروان حمدي وسيرجي أكا

خط الهجوم: محمد الشامي وفراس شواط وأبوبكر حمزة وياو أنور.

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب محمد هاشم للإيقاف ومحمود الشبراوى الذي يؤدي تدريبات تأهيلية وعبد الرحمن مجدى الذى لم يكتمل شفائه.