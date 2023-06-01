محافظ الدقهلية يفتتح صالة الألعاب الإلكترونية بنادي جزيرة الورد بالمنصورة (صور)

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صالة الألعاب الإلكترونية بنادي جزيرة الورد بالمنصورة على مساحة 1500 متر مربع التي تضم 60 جهازًا بتكلفة تقدر بـ 20 مليون جنيه بنظام الـ BOT لمدة 9 سنوات.

افتتاح صالة الألعاب بنادي جزيرة الورد في المنصورة، فيتو

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنشآت الرياضية ودعم الرياضة والرياضيين في كافة التخصصات ليخرج لنا جيل يرفع راية مصر عالية خفاقة في المحافل الدولية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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افتتاح صالة الألعاب بنادي جزيرة الورد في المنصورة، فيتو

تم الافتتاح بحضور منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية والنائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، وإبراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي وأعضاء مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي.

افتتاح صالة الألعاب بنادي جزيرة الورد في المنصورة، فيتو

وعلى هامش الافتتاح قام "المحافظ" بتكريم الأولى على محافظة الدقهلية في الشهادة الإعدادية من ذوي الهمم (المكفوفين) الطالبة لجين أحمد محمد عبد الله بمدرسة النور للمكفوفين بالمنصورة، كما تم تكريم مديرة المدرسة إيمان عبد السلام بحضور الألفي نبيل مسؤول ذوي الهمم.

تكريم الأولى إعدادية من ذوي الهمم في الدقهلية، فيتو

وأكد "مختار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الداعم الأول للرياضة والرياضيين في مصر وفي عهده شهدت الرياضة بمختلف أنواعها نقلة نوعية سواء في الألعاب الجماعية مثل كرة القدم أو الألعاب الفردية مثل الكاراتيه أو المصارعة أو غيرها.

افتتاح صالة الألعاب بنادي جزيرة الورد في المنصورة، فيتو

أضاف "المحافظ" دعمه الكامل لكافة الكيانات والمؤسسات الرياضية بالدقهلية حتى يخرج لنا أبطالًا يرفعون راية الدقهلية ويمثلون مصر في كافة المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الدقهلية محافظة رائدة في كافة المجالات.

افتتاح صالة الألعاب بنادي جزيرة الورد في المنصورة، فيتو

وثمن "مختار" دور مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي على تنفيذ كافة الأنشطة الرياضية، وتحقيق نجاح كبير على كافة الأصعدة الرياضية والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات والحصول على العديد من البطولات ووضع خطة دائمة للتطوير المستمر لكافة المنشآت الرياضية داخل النادي.