الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية تليفونيا

محافظ الدقهلية يهنئ
محافظ الدقهلية يهنئ اوائل الاعدادية،فيتو

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  اتصالات هاتفية بالعشرة الأوائل من أبناء المحافظة وهنئهم على تفوقهم وتميزهم متمنيا لهم المزيد من التفوق والتميز في المستقبل.. 
 

محافظ الدقهلية يهنئ اوائل الاعدادية فيتو


جاء ذلك عقب اعتماد محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" الدور الأول" للعام الدراسي 2023 بنسبة نجاح بلغت87.5٪ ".

محافظ الدقهلية يهنئ اوائل الاعدادية فيتو


وذلك بحضور  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، واباهيم طلعت مدير كنترول الشهادة الاعدادية،  حيث أوضح وكيل الوزارة أن عددا من تقدموا للإمتحان هذا العام 123812 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم108296 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 87.5٪.. 

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محافظ الدقهلية يهنئ اوائل الاعدادية فيتو


وأجرى "محافظ الدقهلية" اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات العشرة الاوائل من ابناء المحافظة هنئهم علي نجاحهم وتفوقهم وتمني لهم مستقبلا باهرا ومزيد من التفوق والتميز في مراحلهم التعليمية القادمة.. 


وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.


والجدير بالذكر أن العشرة الأوائل هم الطالبة،  غاده حازم علي أحمد منصور الباز من مدرسة طوخ الاقلام بالسنبلاوين حصلت علي المركز الاول بمجموع 279.5 درجة،  والطالبة، امنيه عبد الله محمود حسن عبد الله من مدرسة فاروق العزازي بتمي الامديد حصلت علي المركز الثاني بمجموع 279 درجة،  والطالبة ريتاج محمد محمود الداودي البسيوني من مدرسة حسن الجيار بالمطرية.

محافظ الدقهلية يهنئ اوائل الاعدادية فيتو

وحصلت علي المركز الثاني مكرر بمجموع 279 درجة،  والطالبة حنين السيد عطية خليل من مدرسة البشاير الخاصة ببلقاس حصلت علي المركز الثالث بمجموع 278.5 درجة، والطالب السعيد فوزي السعيد الددموني من مدرسة فاروق العزازي بتمي الامديد حصل علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة،  والطالبة نورهان رضا فوزي عبد القادر من مدرسة الستاموني ببلقاس حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة،  والطالبة ساره أحمد ابراهيم محمد عوض من مدرسة ميت غراب بالسنبلاوين حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.

محافظ الدقهلية يهنئ اوائل الاعدادية فيتو

والطالبة حبيبه أحمد محمد برهام صقر من مدرسة المنزلة الرسمية للغات حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278 درجة،  والطالبة ملك حسين حسن الشرقاوي محمد سليمان من مدرسة العائلة المقدسة بشرق المنصورة حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة،  والطالبة نور محمد محمد عبد الحفيظ محمد من مدرسة فخر الدقهلية الرسمية للغات بالمنصورة حصلت علي المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة..

ننشر أسماء أوائل الإعدادية في الدقهلية

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