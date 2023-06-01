الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

ضياء الدين داود يعلن عودة البحارة المصريين المحتجزين في إريتريا (صور)

البحارة المصريين،
البحارة المصريين، فيتو

البحارة المصريين، أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، عودة البحارة المصريين المحتجزين في إريتريا.


وقال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب عبر صفحته الشخصية بـ "فيس بوك": عودة 14 بحارًا من أبناء دمياط ومدينة عزبة البرج بعد احتجازهم دون سبب قانوني بدولة إريتريا أثناء رحلتهم من ميناء دمياط إلى دولة المالديف لتسليم ثلاث مراكب مصنعة بمدينة عزبة البرج".

وأضاف:" وصل البحارة الـ ١٤ اليوم مطار القاهرة وتم إنهاء إجراءات خروجهم من كافة الأجهزة المعنية بسلام".

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وتقدم النائب ضياء الدين داود بالشكر لوزير الخارجية سامح شكري ومساعديه السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والسفير محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، على جهودهم الدبلوماسية لعودة البحارة المصريين في أسرع وقت.

 

كما تقدم النائب بالشكر للنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والمسؤولين بالدولة  لجهودهم في إنهاء كافة إجراءات البحارة للعودة سالمين.

 

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إريتريا دمياط خارج الحدود اخبار خارجية النائب ضياء الدين داود البحارة المصريين

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