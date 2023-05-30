نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة شهادة الإعدادية 2023 في محافظة دمياط الآن، ما زال عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور يبحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس للعام الدراسي 2022 – 2023.

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وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بدمياط، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، واعتمادها رسميا من قبل المحافظ، وتفاصيل نسب ومؤشرات النجاج مؤكدا بان نتيجة الشهادة الاعدادية ستكون خلال الساعات المقبلة.

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وعلى جانب آخر، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية، اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وبلغت نسبة النجاح لهذا العام ٨٠.٢٩ %.



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وكان محافظ الإسماعيلية التقي محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقام باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام.

محاظ الاسماعلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، فيتو





وخلال اللقاء، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، بلغ ٢٦٨٥٠ طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور للامتحانات ٢٦٥٢١ طالب وطالبة، وعدد الناجحين ٢١٢٩٤ طالب وطالبة.

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أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وكان ترتيب العشر الأوائل على المحافظة هذا العام قد شمل حصول الطالبة سلمى اسماعيل محمد، من مدرسة فايد الاعدادية بنات، على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع درجات ٢٧٨ درجة، والطالب احمد عماد احمد من مدرسة المجمع التعليمى لغات على المركز الأول مكرر بمجموع درجات وقدره ٢٧٩ درجة، وفى المركز الاول مكرر الطالبة يقين صلاح فارس من مدرسة الشهيد السيد إبراهيم عامر، والمركز الثاني بمجموع ٢٧٨.٥ درجة، الطلاب سلمي هاني عبد المالك من مدرسة فايد الاعدادية بنات، وماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات، ومنه الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمي عربي، وبسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات ٢، ورغد عاطف عطية من مدرسة ٢٤ أكتوبر الرسمية لغات، مريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمي لغات، وعمر علي محمد علي من مدرسة المجمع التعليمى لغات.

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