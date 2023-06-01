نجم الأهلي السابق: مواجهة الوداد صعبة

الأهلي، أكد معتز إينو نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر سوف يخوض مواجهة صعبة أمام الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا مطالبًا اللاعبين بتحقيق مكسب جيد قبل لقاء الإياب في المغرب.

معتز إينو نجم النادي الأهلي السابق

وقال إينو تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أتمنى فوز الأهلي بهدفين نظيفين، وأراهن على بعض اللاعبين من أصحاب الخبرات على رأسهم محمد الشناوي، وهو مصدر الأمان لزملائه، وأحمد عبدالقادر قد يكون له دور كبير وحسين الشحات يسير بشكل جيد، وكذلك علي معلول مفتاح هجومي هام لكولر، ومروان عطية يقدم موسم استثنائي واعتبره صفقة هائلة للنادي الأهلي".

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وأضاف: "ديانج وحمدي فتحي من مصادر قوة الأهلي، والفريق في حالة جيدة، ووجود الجماهير بالسعة الكاملة سيعطي اللاعبين ثقة كبيرة، واتمنى تحقيق مكسب يريح الفريق في المغرب".

وواصل: "الوداد المغربي سيلجأ إلى التأمين الدفاعي ومحاولة خطف هدف، وسيقومون بتأمين وسط ملعبهم ولن يقوموا بفتح خطوطهم لأنهم يعلمون قدرات لاعبي الأهلي وتأثير الجماهير، وسيحاولون الخروج بأقل الخسائر خصوصا ان لقاء الإياب في ملعبهم".

وزاد: "على لاعبي الأهلي استغلال أي فرصة من أجل التسجيل، لأن هناك فرص لا تعوض، بدلًا من الندم عليها في لقاء الإياب، اتمنى أن يركز اللاعبين في اقتناص أي فرصة متاحة أمام المرمى للتسجيل قبل لقاء العودة".

وأردف: "يجب على مدافعي الأهلي التركيز في الكرات الثابتة، وفرض رقابة لصيقة (مان تو مان) على اللاعبين المغاربة، وبالتأكيد محلل الأداء سيقوم بتجهيز كافة الملاحظات الخاصة باللاعبين المميزين من الوداد في الكرات العرضية والثابتة، لابد من المحافظة على الشباك نظيفة، ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي مستواهم جيد في الخط الخلفي".

واستطرد: "مارسيل كولر يعتمد في الفترة الأخيرة على محمود متولي، ولكن ياسر إبراهيم من اللاعبين الجيدين، وأيًّا منهما لو شارك فهو مميز، ولكن في المباريات الأخيرة يعتمد على منعم ومتولي في خط الدفاع، وسواء لعب ياسر أو متولي أو أي لاعب آخر فكلهم لاعبين رجال قادرين على الظهور بشكل جيد".

وأتم: "كلنا ندعم النادي الأهلي ونساند اللاعبين من أجل حصد اللقب القاري، نتمنى التوفيق للفريق الأحمر واللاعبين من أجل إسعاد جماهيرهم وحصد لقب بطولة افريقيا".

إستاد القاهرة جاهز لمباراة الأهلي والوداد

وأكد وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، أن الإستاد جاهز لاستقبال السعة الكاملة في مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، مشددًا على أن الملعب جاهز بنسبة 100% من اضاءة ومرافق وأرضية الملعب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: جاهزون لاستقبال مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي، ونتمنى التوفيق للأهلي وأن نبارك لهم يوم الأحد بالفوز، وهناك متابعة كبيرة من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتواصل معنا باستمرار للاطمئنان على كافة الترتيبات.

وأضاف: فريق الوداد المغربي سيتدرب في تمام التاسعة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي.

وأكمل: واثق في الجمهور المصري، وأنه سيظهرون بشكل جيد في لقاء الأهلي والوداد، وإن شاء الله يكونوا على قدر المسئولية في دعم وتشجيع الفريق الأحمر بشكل حضاري.

تعليمات هامة للجمهور

وواصل: جمهور الكرة المصرية أصبح لديه وعي كامل، ويعرف الأبواب التي سيدخل من خلالها للمدرج، ولدينا خدمات داخل الاستاد، والمأكولات والمشروبات، والشركات الراعية تقوم بتوزيع مشروبات وعصائر على الجماهير.

وأكد: نتواصل دائما مع النادي الأهلي والجهات الأمنية، هدفنا تقديم خدمة جيدة للجمهور المصري وأن تخرج المباراة بشكل يليق بنا.

وأتم: الكاف أشاد بأرضية الملعب تماما خلال زيارته للاستعداد لدوري السوبر، عكس ملاعب آخرى في افريقيا، وأي ملحوظات نعمل عليها في الوقت الحالي.

وأعلن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي قبل قليل على صفحته الشخصية على فيس بوك عن تواجد 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي أمام الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وتذاع مباراة الأهلى والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا المغربي على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم سبورت الأرضية.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والوداد المغربي

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلى تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفى غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR.