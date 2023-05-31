أخبار الرياضة اليوم.. 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي والوداد بالقاهرة.. والونش يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية الكثير من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نشرها القسم الرياضي في «فيتو»، وجاءت كالتالي:
الأهلي يعلن حضور 50 ألف متفرج لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد
أعلن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي قبل قليل على صفحته الشخصية على فيس بوك عن تواجد 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي أمام الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
إعادة بناء الرباط الصليبي، طبيب الزمالك يوضح طبيعة عملية الونش
الزمالك، كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إجراء محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأبيض، عملية الرباط الصليبي بنجاح اليوم الأربعاء بأحد المستشفيات بألمانيا.
عقب تصريحات مرتضى منصور بضم لاعب مفاجأة.. بن شرقي يقوم بهذا الفعل
الزمالك، قام المغربي أشرف بن شرقي بمسح جملة لاعب الجزيرة الإماراتي فريقه الحالي من وصف حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وكانت الفترة الماضية شهدت جدلا واسعا بشأن مستقبل أشرف بن شرقي مع الجزيرة في ظل أن الفريق الإماراتي يسعى لفسخ عقد عدد كبير من المحترفين لضم جودة أعلى في الصيف القادم.
الاتحاد المنستيري يفوز على المحرق البحريني ويتأهل لمجموعة الزمالك في البطولة العربية
فاز نادي الاتحاد المنستيري التونسي على نظيره المحرق البحريني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الشيخ علي بن محمد آل خليف، فى إياب مرحلة التصفيات الثانية والأخيرة المؤهلة إلى دور المجموعات فى البطولة العربية.
"آس" الإسبانية: كريم بنزيما وافق على عرض اتحاد جدة
أكدت صحيفة آس الإسبانية أن كريم بنزيما نجم ريال مدريد وافق بالفعل على عرض اتحاد جدة للانتقال إلى الفريق الصيف المقبل.
عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا لطلائع الجيش خلفا لعماد النحاس
أعلن نادي طلائع الجيش، توجيه الشكر لعماد النحاس المدير الفني للفريق العسكري بسبب سوء النتائج وإنهاء التعاقد رسميا معه.د
المنتخب الأوليمبي يتلقى صدمة قبل معسكر أمم أفريقيا بالمغرب
المنتخب الأوليمبي، تلقى منتخب مصر الأوليمبي خبرا صادما من نظيره منتخب غينيا، بعد اعتذار الأخير عن خوض المباراة الودية بينهما، والتي كان محددا إقامتها في المغرب أحد يومي 20 أو 21 يونيو المقبل.
بيراميدز يمدد تعاقد بلاتي توريه رسميا حتى عام 2026 (فيديو)
بيراميدز، أعلن نادي بيراميدز منذ قليل تمديد عقد متوسط ميدانه اللاعب البوركيني بلاتي توريه لمدة 3 سنوات جديدة ليمتد حتى 2026.
وزيرا الرياضة والداخلية يتفقان على زيادة جماهير نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد
اتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ على زيادة أعداد الجماهير المصرية التي تحضر نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي.
موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة غينيا
منتخب مصر، حدد محمد صلاح -قائد المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي- يوم 10 يونيو المقبل موعدًا لانضمامه لمعسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه في اليوم نفسه، استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا يوم 14 يونيو على ملعب جراند مراكش بدولة المغرب.
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