موال وأغنية و"ألف أرنب باء بطة"، أغرب 3 أسئلة في امتحان الترجمة بكلية الألسن ببني سويف

تداول عدد من طلاب وطالبات لطلاب الفرقة الثالثة بكلية الألسن جامعة بني سويف، أوراق أسئلة امتحان مادة الترجمة، التي تضمنت طلب واضع الامتحان ترجمة موال وأغنية ونشيد الحروف للأطفال في امتحان مادة الترجمة إلى العربية.

وطالب واضع الامتحان ترجمة ثلاثة أسئلة من العربية إلى اللغة الإنجليزية، حيث طالب في السؤال الأول ترجمة موال “رمت الودع وانكشف” من فيلم الكنز، وفي السؤال الثاني طلب ترجمة أبيات انشودة الحروف الأبجدية للأطفال "ألف أرنب.. باء بطة" وفي السؤال الثالث طلب ترجمة أغنية "هالأسمر اللون.. هالأسمراني".

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رئيس جامعة بني سويف

وفي سياق آخر، شارك الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف في فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات في اتحاد الجامعات العربية والروسية حيث تنظمه جامعة الشارقة بدولة الإمارات.

ويحضر المؤتمر عدد من وزراء التربية والتعليم من الدول العربية، ورؤساء أكثر من 60 جامعة من أكبر الجامعات الروسية، ورؤساء 7 جامعات من دولة الإمارات، وأكثر من 150 من رؤساء وممثلين عن جامعات عربية من 21 دولة عربية.