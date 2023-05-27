السبت 27 مايو 2023
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محافظات

إصابة 5 من أسرة واحدة في مشاجرة بينهم ببني سويف

إصابة 5 من أسرة واحدة،فيتو
إصابة 5 من أسرة واحدة،فيتو

أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة بإصابات ظاهرية اليوم السبت خلال مشاجرة بينهم بقرية كوم ادريجة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا بإصابة 5 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بينهم بقرية كوم ادريجة التابعة لمركز شرطة الواسطى شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال بمستشفي الواسطى المركزي.

 

وتبين أن المصابين وهم؛ معوض.ع.م 43 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس 5 سم، عيد.م.ع 60 عامًا، مصابًا بكدمات بالظهر، أحمد.ع.م كدمه بالرأس آمنه.س.س 50 عامًا، مصابه كدمات بالظهر، مكاسب.ك.م 45 عامًا، مصابه بكدمات متفرقه، جميعهم من عائلة واحدة، مقيمين بقرية كوم ادريجه.

 

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