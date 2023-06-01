سي.إن.إن: تسجيل صوتي يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران

دونالد ترامب، أكد مدعون اتحاديون، أن لديهم تسجيلًا صوتيًّا يعود لعام 2021 يعترف فيه الرئيس السابق دونالد ترامب باحتفاظه، بعد مغادرته منصبه، بوثيقة سرية لوزارة الدفاع (البنتاجون) تتعلق بهجوم محتمل على إيران.

ونقلت شبكة سي.إن.إن التلفزيونية، أمس الأربعاء، عن مصادر متعددة قدمت وصفًا لمحتوى التسجيل، ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة التقرير.

مواد سرية

وقالت الشبكة الإخبارية إن ترامب بدا في التسجيل مدركًا أنه يحتفظ بمواد سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.

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ويسعى ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في 2024.

وقال مصدران لشبكة سي.إن.إن: إن تصريحات ترامب أشارت إلى رغبته في مشاركة المعلومات، لكنه كان على دراية بالقيود المفروضة على قدرته على رفع السرية عن الوثائق بعد مغادرته منصبه.

ولم يرد أحد المتحدثين باسم ترامب حتى الآن على طلب للتعليق. كما لم يعلق بعد بيتر كار، المتحدث باسم مكتب المستشار الخاص جاك سميث في وزارة العدل.

ويحقق سميث في طريقة تعامل ترامب مع الوثائق السرية، وفي مدى ضلوعه في مساعي إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها ترامب أمام جو بايدن.

حملة ترامب الانتخابية

وأطلقت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إعلانا جديدا يستهدف منافسه الجمهوري في الرئاسة رون ديسانتيس بعد وقت قصير من إعلان حاكم ولاية فلوريدا انضمامه إلى السباق الرئاسي 2024.

حملة كارثية

وعلى منصته Truth Social، وصف ترامب إطلاق حملة الحاكم على "تويتر" بأنه "كارثة"، وكتب: "حملته كلها ستكون كارثة".

ويعرض إعلان الفيديو الجديد لحملة ترامب صورة ديسانتيس جالسًا إلى جانب الرئيس جو بايدن، مع تعليق صوتي جاء فيه: "السياسيون المؤسسون في واشنطن" و"لماذا نرضى يومًا بمقلدي ترامب؟".



مرشح للانتخابات الرئاسية

وقال ديسانتيس في مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر" "أنا من أجل قيادة العودة الأمريكية العظمى".

ويعد حاكم ولاية فلوريدا المنافس الرئيسي لترامب للحصول على بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري.

سر إيلون ماسك

وكان من المقرر أن يجري نقاشًا مباشرًا عبر "تويتر" مع صاحب المنصة إيلون ماسك، لكن النقاش لم يبدأ في الوقت المحدد، إذ سمع في البث صوت الملياردير وصوت المشرف على الحوار رجل الأعمال الجمهوري ديفيد ساكس، لكن شهدت المحادثة تقطعًا في الصوت.

جدير بالذكر أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيفرج عن جميع الملفات السرية المتعلقة باغتيال الرئيس السابق جون إف كينيدي إذا أعيد انتخابه في عام 2024.

روبرت كينيدي

وجاء بيان ترامب بعد أن قال منافس الحزب الديمقراطي، روبرت كينيدي جونيور، الأسبوع الماضي أن هناك أدلة "دامغة" أن وكالة المخابرات المركزية كانت متورطة في مقتل عمه.

وصرح ترامب لصحيفة "The Messenger" الإثنين "لقد أطلقت الكثير، كما تعلم، وسأرفع السرية عن كل شيء آخر".

سجلات اغتيال جون كنيدي

وفي عام 2018، كتبت إدارة ترمب في مذكرة مفادها أنه تم حجب السجلات المتعلقة باغتيال جون كنيدي لأنه "يجب الاستمرار في حذف معلومات معينة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإنفاذ القانون والشؤون الخارجية".