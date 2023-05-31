ديسانتس يطلق حملته الرئاسية بـ إعادة تقديم شعارات ترامب بطريقته الخاصة

أطلق الجمهوري رون ديسانتس، حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مقدّمًا نفسه على أنّه البديل الأفضل للرئيس السابق دونالد ترامب في سنة 2024.

ديسانتس يطلق حملته الانتخابية

وقال الحاكم الذي يبلغ من العمر 44 عامًا «ان تكون قائدًا، هو ألا تقوم بالترفيه... بل ان تحقق نتائج».

ودعا الجمهوري إلى أن يقود البلاد شخص «نشيط»، يمكنه الحكم على مدى «ولايتين»، وذلك من دون أن يسمّي ترامب، خوفًا من المخاطرة بإهانة ناخبي الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عامًا.

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الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

واختار ديسانتس إطلاق حملته من ولاية أيوا الصغيرة في وسط البلاد الغربي والتي تعدّ ضرورية لأي منافس على أعلى منصب في الولايات المتحدة.

وناخبو الولاية، هم أول من يصوّتون في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، الأمر الذي يعطي زخمًا مهمًّا لمن يفوز فيها، في إطار مواجهة المرشح الديموقراطي في العام 2024، والذي من المرجّح جدًا أن يكون الرئيس جو بايدن.

والتقى حاكم فلوريدا بمؤيديه في كنيسة إنجيلية، في ظلّ صورة كبيرة للسيد يسوع المسيح.

ويعكس ذلك نداءً للناخبين المتديّنين والمعروفين بأنّهم محافظون للغاية، الذين تمكّن ترامب من استقطابهم في العام 2016، بينما يحاول هذا الكاثوليكي الفوز بأصواتهم في إطار حملته لمحاربة ثقافة الـ«ووك» woke (أي اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز).

طوال المساء، استحضر ديسانتس ترامب على طريقته، حيث أعاد تقديم بعض شعاراته بأسلوبه الخاص.

ويظهر ذلك في الدعوة إلى «إحياء العظمة الأمريكية»، وهو شعار حملته الذي يستعيد بوضوح شعار حملة ترامب في العام 2016 «لنُعِد لأمريكا عظمتها».

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