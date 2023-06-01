قانوني يكشف مصير نتائج انتخابات المهندسين بعد اقتحام الجمعية العمومية وتكسير الصناديق

انتخابات نقابة المهندسين، أحداث شغب وتكسير لصناديق الاقتراع وبعثرة محتواها، والاعتداء على الموجودين كل تلك الأحداث شهدتها الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين أمس الأربعاء، لسحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، وهو الأمر الذي لم تحسمه اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بسبب اقتحام مجهولين لمقر الجمعية العمومية وتكسير الصناديق .

نقابة المهندسين

قانون مجلس الدولة، يفتح الباب أمام أي مواطن أن يتقدم بطعن على نتائج الانتخابات لكن حدد للطعن أن يكون صاحب صفة لقبول طعنه شكلًا وأن يكون بتوكيل من محامٍ، ففي الشكل لازم توافر الصفة، أما الموضوع فتبحثه المحكمة من حيث القرائن والأدلة وقوتها وكذلك شهادة اللجنة القضائية والشهود الموجودين ليلة الحدث والتوثيق من خلال التصوير ومقاطع الفيديو.

-إعلانات-

طعون الانتخابات

وقال محمد كمال الدين المحامي، إن مجلس الدولة سيقبل أي طعن يقدم إليه بشأن انتخابات نقابة المهندسين بغض النظر على النتيجة لأنه من صميم اختصاصه البت في الطعون الانتخابية، وكذلك اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرارات إعلان النتائج.

وتابع أن ما حدث في انتخابات المهندسين هو تعدي بلطجية على حد وصف الشهود يتطلب تحقيق جنائي لمعرفة من هؤلاء المعتدين على تلك الصناديق وإثبات هويتهم،وهل هم مأجورين أو مدفوعين.

وأوضح أن التعدي على صناديق الإنتخابية جريمة يعاقب عليها القانون وبعثرة أوراق الاقتراع في مشهد عبثي يتطلب تحقيق مع كل من يقوم بتأمين العملية الانتخابية.

وشهدت نتيجة انتخابات نقابة المهندسين، أحداث مؤسفة وغير متوقعة ضربت أعرق النقابات في مصر، حيث أقدم مجهولون على اقتحام مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية بعد رفض أعضاء نقابة المهندسين سحب الثقة نقيب المهندسين.

طارق النبراوي

والمشهد غير المسبوق الذي أظهرته مقاطع فيديو أصاب المهندسين بحالة من الذهول والهلع وهتفوا “بلطجية.. بلطجية”، لينتهي المشهد المؤسف بدخول عشرات المجهولين لإفساد مشهد التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين حيث كانت تؤكد المؤشرات تجديد الثقة به نقيبًا للمهندسين.



وجاء الاقتحام بعد أن أنهت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، أعمال فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

وكشفت المؤشرات الأولية رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة فيه.

وجاءت النتيجة الأولية بنسبة 65 % يرفضون سحب الثقة من النقيب، مقابل 35% مؤيدون لسحب الثقة.

