الدوري الأوروبي، التعادل يحسم نتيجة الوقت الأصلي من مباراة إشبيلية وروما (فيديو)

نهائي الدوري الأوروبي، انتهى الوقت الأصلي من مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتقام المباراة على ملعب بوشكاش أرينا في المجر، ويلجأ الفريقان بعد قليل لوقت إضافي لحسم هوية البطل.

أهداف مباراة روما وإشبيلية

سجل هدف روما في الشوط الأول اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 35، وتعادل إشبيلية من خلال هدف عكسي سجله جيانلوكا مانشيني في مرماه بالدقيقة 55.

تشكيل روما أمام إشبيلية

وكان جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي، أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية على ملعب بوشكاش أرينا في المجر ضمن منافسات نهائي الدوري الأوروبي.

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تشكيل روما ضم:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

الدفاع: مانشيني، كريس سمالينج، إيبانيز.

الوسط: زكي سيليك، كريستانتي، ماتيتش، سبينازولا.

الهجوم: ديبالا، بيليجريني، تامي أبراهام.

تشكيل إشبيلية أمام روما

وكان خوسيه لويس مينديليبار مدرب إشبيلية الإسباني، أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة روما على ملعب بوشكاش أرينا في المجر ضمن منافسات نهائي الدوري الأوروبي.

وضم تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نافاس، بادي، جوديلي، أليكس تيليس.

الوسط: فيرناندو، راكيتيتش، أوكامبوس، توريس، بريان جيل.

الهجوم: يوسف النصيري.

أرقام حول نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية وروما

إشبيلية هو أكثر نادي توج بالدوري الأوروبي في تاريخ المسابقة برصيد 6 ألقاب.

ولم يحدث من قبل أن وصل إشبيلية للنهائي وخسر البطولة، فخلال 6 نهائيات خاضها حقق الألقاب الستة.

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وعلى مستوى النهائيات التي جمعت فرقا من إسبانيا ضد نظيرتها الإيطالية، كانت البداية في موسم (1976-1977)، بين يوفنتوس وأتلتيك بيلباو، وحقق فريق السيدة العجوز اللقب، وحينها كان النهائي يقام بنظام الذهاب والإياب.

وجاء النهائي الثاني، موسم (2019-2020)، وجمع إشبيلية بإنتر ميلان، وحقق الأندلسيون اللقب بالفوز بنتيجة (3-2)، وهو اللقب السادس والأخير لإشبيلية حتى الآن.

خاض إشبيلية مواجهة أوروبية واحدة فقط ضد روما طوال تاريخ كلا الفريقين.

وتلك المواجهة كانت في ثمن نهائي الدوري الأوروبي لموسم (2019-2020)، والتي أقيمت خلف الأبواب المغلقة بسبب وباء كورونا في تلك الفترة.

وحقق إشبيلية الانتصار بهدفين دون رد، من توقيع يوسف النصيري وسيرجيو ريجيليون، واستمر مشوار الفريق الإسباني في البطولة حتى حقق اللقب.

يدخل خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لإشبيلية المباراة، بتحد تاريخي له، حيث لم يسبق له من قبل خوض أي نهائي أوروبي، حيث كانت تجاربه السابقة مع أندية وسط الليجا وفي الدرجة الثانية.

وعلى الجانب الآخر، هناك البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حقق من قبل 5 ألقاب أوروبية مع العديد من الأندية، وكان آخر لقب أوروبي له الموسم الماضي مع روما حين توج بدوري المؤتمر.

رقم تاريخي ينتظر نافاس نجم وقائد إشبيلية

بات الإسباني المخضرم، خيسوس نافاس نجم وقائد إشبيلية، أمام فرصة جديدة لتوسيع سجله من الألقاب بكأس أخرى لبطولة الدوري الأوروبي، حينما سيواجه فريقه إشبيلية نظيره روما الإيطالي.

ويسعى خيسوس نافاس للقب الرابع له في الدوري الأوروبي والـ13 في مسيرته الطويلة والناجحة ما بين النادي الأندلسي إشبيلية ومانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا.

فالجناح الأيمن الذي تحول مؤخرا للعب كظهير، البالغ من العمر 37 عاما، يمتلك في جعبته الكثير من الِألقاب المميزة أبرزها كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وأمم أوروبا 2012 في بولندا وأوكرانيا، إضافة للقب البريميرليج مع السيتي في 2014 وكأس الرابطة مرتين في 2014 و2016.

لكن نافاس، الذي نشأ كلاعب داخل جدران النادي الأندلسي، بإمكانه إضافة اللقب الثامن له مع إشبيلية الذي قضى معه حقبتين تخللتهما فترة احترافه في إنجلترا مع مانشستر سيتي لأربع سنوات (2013-2017).

وخاض نافاس الأربعاء الماضي أمام إلتشي (1-1) بالليجا مباراته الرسمية رقم 651 ليصبح اللاعب الأكثر ارتداء لقميص إشبيلية، ولم ينجح في زيادة هذا الرقم يوم الأحد أمام ريال مدريد بسبب عقوبة الإيقاف مباراة لتراكم البطاقات الصفراء، لكنه سيوسع هذا الرقم اليوم الأربعاء في العاصمة المجرية.

ويتصدر النجم الإسباني المخضرم القائمة متفوقا على بابلو بلانكو (415 مباراة)، صاحب الرقم الذي تخطاه نافاس في ديسمبر 2017، ليمتلك الآن 471 مباراة في الليجا و65 في كأس الملك و64 في الدوري الأوروبي و43 في دوري الأبطال و5 في السوبر الإسباني و3 في السوبر الأوروبي.

وساهم هذا المعدل المدهش من المباريات مع إشبيلية في تتويج خيسوس نافاس بـ7 ألقاب، الأول في 2006 حينما توج الفريق الأندلسي بلقبه الأول فيما يسمى وقتها ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي بهولندا.

وبعدها أضاف لقبي كأس الملك في 2007 و2010، وكأس السوبر الإسباني في 2007 وكأس السوبر الأوروبي في 2006 قبل أن يضيف كأس الاتحاد الأوروبي مجددا في 2007، وبعدها لقب الدوري الأوروبي (المسمى الجديد) في 2020 بكولن (ألمانيا) على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

ويخوض نافاس، الذي أصبح رمزا حقيقيا لإشبيلية، النادي الذي يفخر باسمه بوضعه في جدارية على الواجهة الرئيسية لملعب رامون سانشيز بيثخوان، تحدي رفع كأس بطل الدوري الأوروبي مرة أخرى كقائد لناديه الذي يعشقه منذ الصغر وهذه المرة تحت قيادة المدرب خوسيه لويس مينديليبار.