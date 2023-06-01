حكام مباراتي اليوم الخميس في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراتي حرس الحدود أمام أسوان، ومباراة إنبي أمام غزل المحلة المقرر إقامتهما مساء اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:

مباراة حرس الحدود أمام أسوان

حكام مباراة حرس الحدود أمام أسوان، فيتو

مباراة إنبي أمام غزل المحلة

حكام مباراة إنبي أمام غزل المحلة، فيتو

إيقاف طاقم حكام مباراة إنبي وفيوتشر

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، أن لجنة الحكام قامت الاثنين، بالتحقيق مع طاقم حكام مباراة فيوتشر أمام إنبي بقيادة الحكم نادر قمر الدولة، التي أقيمت الأحد، ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، والتي شهدت أحداثا مؤسفة وأخطاء تحكيمية كارثية.

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وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن لجنة الحكام قررت بعد انتهاء التحقيق إيقاف طاقم تحكيم مباراة فيوتشر وإنبي بالكامل، بما فيهم حكمي تقنية الفيديو الـ VAR، على الرغم من الأداء الجيد لحكم الفار خلال المباراة.

وبحسب المصدر، فإن فترة إيقاف حكم المباراة نادر قمر الدولة وطاقمه المعاون سيستمر حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

طاقم حكام مباراة فيوتشر أمام إنبي

مباراة فيوتشر أمام إنبي أدارها طاقم حكام مكون من: نادر قمر الدولة “حكم ساحة” وإيهاب فخري وأحمد زيدان “حكمين مساعدين” وسامح حسين “حكم رابع” ومحمد سلامة وأحمد جابر “حكمي فيديو”.

عقوبات اتحاد الكرة في أحداث لقاء فيوتشر وإنبي

أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، التي يشرف عليها عامر حسين، قراراتها بشأن الأزمة التي نشبت في مباراة إنبى وفيوتشر في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر والتي أقيمت أمس الأحد، بسبب تعطل شاشة الفار الخاصة بحكم الساحة.

إيقاف عبد الظاهر السقا

وجاءت القرارات كالتالي:

- إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم والإدلاء بتصريحات بعد المباراة.

-إيقاف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة.

-توقيع غرامة مالية على ناديي فيوتشر وإنبى، قيمتها 25 ألف جنيه على كل منهما لاعتراض الجهاز الفنى والإداري واللاعبين على الحكم بصورة جماعية.

إنبي يطيح بفيوتشر من كأس مصر

فاز فريق إنبي على فيوتشر في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في أولى مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس مصر، في مباراة امتدت إلى ركلات الترجيح، كواحدة من أطول مباريات الكرة المصرية، حيث أضاف حكم المباراة 25 دقيقة كوقت بدل ضائع بعد نهاية الوقت الأصلي ومن ثم لجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

أحداث مباراة فيوتشر وإنبي

وحدثت أزمة في مباراة فيوتشر وإنبي بسبب تعطل شاشة الفار الخاصة بحكم الساحة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت

واحتسب الحكم نادر قمر الدولة هدفا لفيوتشر، ولكن الفار استدعى الحكم لاشتباه أن الكرة لمست حكم الساحة قبل أن تسكن شباك إنبي.

وذهب الحكم نادر قمر الدولة إلى الفار ليتفاجأ بأن الشاشة معطلة، ليتم إصلاح الشاشة بعد حوالي 15 دقيقة، ويقوم الحكم بالعودة للفار واحتساب الهدف، ليقرر فريق إنبي الانسحاب من المباراة ثم العودة مرة أخري بعد 5 دقائق من قرار الانسحاب.

وتعادل فريق إنبي مع نظيره فيوتشر بنتيجة 0/0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، في أول لقاء بالدور ثمن النهائي"دور الـ16" من بطولة كأس مصر للموسم الجاري.

مشوار إنبي وفيوتشر في كأس مصر

ووصل فيوتشر لدور الـ16، بعد الفوز على طلائع الأسطول برباعية مقابل هدف، ليواجه إنبي الذي تأهل بعد الفوز على لافيينا بنتيجة 3-0 في الدور 32 من البطولة.



الأندية المتأهلة لدور الـ16 بكأس مصر

وتأهل 14 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، ويتبقى مباراتان فقط على اكتمال دور الـ16 وهما مباراة الأهلى ومنتخب السويس، ومباراة حرس الحدود وغزل المحلة التي تلعب اليوم.

والأندية المتأهلة هي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية".