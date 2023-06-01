الاهلي، موعد عزاء والد إسلام الشاطر

الأهلى، أعلن الكابتن اسلام الشاطر نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على موعد عزاء والده الذي توفي صباح أمس الأربعاء.

موعد عزاء والد اسلام الشاطر

وكتب اسلام الشاطر تدوينه عبر حسابه الشخصي على فيس بوك “ عزاء الوالد الحاج محمود الشاطر يوم الجمعة 2-6-2023 بعد صلاة المغرب في مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل بالإسكندرية لا ارائكم مكروه في عزيز لديكم ".

وشيع الكابتن إسلام الشاطر، جثمان والده من أمام مسجد المواساة بمنطقة باب شرقى محافظة الإسكندرية، وذلك عقب الصلاة على الجثمان بالمسجد ثم إلى مقابر الأسرة بمدافن العمود.

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وقد خيمت حالة من الحزن والبكاء على أسرة اللاعب من أمام المقابر لحظة تشيع الجثمان

الأهلى يعزى اسلام الشاطر

وقدم مجلس ادارة النادي الأهلي، تعازيه لإسلام الشاطر مقدم برنامج البيت الكبير في قناة الأهلى، بعد وفاة والده.

وأعلن الإعلامي إسلام الشاطر مقدم برنامج البيت الكبير في قناة الأهلى، وفاة والده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

إسلام الشاطر من مواليد 16 نوفمبر عام 1976، إسلام الشاطر الذى شغل مركز الظهير الأيمن حقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادى الأولمبى السكندرى، ثم انتقل للإسماعيلى ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة، قبل أن يتألق بقميص الأهلى عقب فترة احترافية بنادى اتحاد جدة السعودى، قبل أن يلعب لصفوف فريقى حرس الحدود وبتروجت بنهاية مسيرته الكروية.

