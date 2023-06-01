الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الاهلي، موعد عزاء والد إسلام الشاطر

اسلام الشاطر، فيتو
اسلام الشاطر، فيتو

 

 

 

الأهلى، أعلن الكابتن اسلام الشاطر نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على موعد عزاء والده الذي توفي صباح أمس الأربعاء.

 

 

موعد عزاء والد اسلام الشاطر

 

وكتب اسلام الشاطر تدوينه عبر حسابه الشخصي على فيس بوك “ عزاء الوالد الحاج محمود الشاطر يوم الجمعة 2-6-2023 بعد صلاة المغرب في مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل بالإسكندرية لا ارائكم مكروه في عزيز لديكم ".

 

وشيع الكابتن إسلام الشاطر، جثمان والده من أمام مسجد المواساة بمنطقة باب شرقى محافظة الإسكندرية، وذلك عقب  الصلاة على  الجثمان بالمسجد  ثم إلى مقابر الأسرة بمدافن العمود.

-إعلانات-

وقد خيمت حالة من الحزن والبكاء على أسرة اللاعب من أمام المقابر لحظة تشيع الجثمان

 

الأهلى يعزى اسلام الشاطر

 

وقدم مجلس ادارة النادي الأهلي، تعازيه لإسلام الشاطر مقدم برنامج البيت الكبير في قناة الأهلى، بعد وفاة والده.

وأعلن الإعلامي إسلام الشاطر مقدم برنامج البيت الكبير في قناة الأهلى، وفاة والده  عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

إسلام الشاطر من مواليد 16 نوفمبر عام 1976، إسلام الشاطر الذى شغل مركز الظهير الأيمن حقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادى الأولمبى السكندرى، ثم انتقل للإسماعيلى ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة، قبل أن يتألق بقميص الأهلى عقب فترة احترافية بنادى اتحاد جدة السعودى، قبل أن يلعب لصفوف فريقى حرس الحدود وبتروجت بنهاية مسيرته الكروية.
 

 

أخبار الرياضة اليوم.. 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي والوداد بالقاهرة.. والونش يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح

الأهلي، رامي ربيعة الأكثر فوزًا بدوري أبطال أفريقيا في الجيل الحالي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي اسلام الشاطر اخبار الأهلي اخبار الرياضة الاهلي اليوم

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم.. 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي والوداد بالقاهرة.. والونش يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح

الأهلي، رامي ربيعة الأكثر فوزًا بدوري أبطال أفريقيا في الجيل الحالي

الدوري المصري، أسامة فيصل رجل مباراة البنك الأهلي والداخلية

الأهلي يعلن حضور 50 ألف متفرج لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

اليوم.. صرف معاشات يونيو 2023 بالزيادة الجديدة من بنك ناصر

نجيب سرور، شاعر العقل والبذاءة الذي حاولت إسرائيل اغتياله، ومستشفى المجانين كتبت نهايته

نور الفلاح تزلزل تويتر بعد حملها من آل باتشينو، ونشر قائمة بكبار السن ارتبطت بهم

أخبار مصر: قرار من النائب العام حول أحداث نقابة المهندسين، احتراق ميكروباص بركابه بأكتوبر، معلومات مثيرة عن العربية حبيبة آل باتشينو

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس: موجة حارة تحدث للمرة الأولى

ذكرى ميلادها.. حكاية مارلين مونرو من نزيلة بدار أيتام إلى أسطورة الإغراء فى العالم (صور)

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

ناسا تعقد أول اجتماع علني لبحث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

نهر بردى في دمشق يتحول إلى اللون الأحمر (صور)

اضطرابات النوم وأزمات صحية، استخبارات كوريا الجنوبية تتحدث عن وزن زعيم كوريا الشمالية

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم.. بدء سحب كراسات الشروط والتقديم على أراضي المقابر

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس 1-6-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 31-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أهل الفن في مايو، حفلا زفاف وعقد قران وخطوبة و3 انفصالات تصدرت التريند (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية