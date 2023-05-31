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رياضة

تشييع جثمان والد الكابتن إسلام الشاطر في الإسكندرية

اسلام الشاطر، فيتو
اسلام الشاطر، فيتو

شيع الكابتن إسلام الشاطر، جثمان والده من أمام مسجد المواساة بمنطقة باب شرقى محافظة الإسكندرية، وذلك عقب  الصلاة على  الجثمان بالمسجد  ثم إلى مقابر الأسرة بمدافن العمود.
 

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وقد خيمت حالة من الحزن والبكاء على أسرة اللاعب من أمام المقابر لحظة تشيع الجثمان 
كان إسلام الشاطر نجم النادى الأهلى السابق، أعلن عن وفاة والده محمود الشاطر، حيث تقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة، وتتم الدفنة بمقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية.

ونشر إسلام الشاطر عبر حسابه على موقع تويتر: "توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحاج محمود الشاطر صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد المواساة والدفنة بمقابر العائلة (العامود) باب واحد بالإسكندرية".

إسلام الشاطر من مواليد 16 نوفمبر عام 1976، إسلام الشاطر الذى شغل مركز الظهير الأيمن حقق إنجازات عديدة فى ذاكرة الكرة المصرية، وبدأ مشواره الكروى بنادى الأولمبى السكندرى، ثم انتقل للإسماعيلى ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة، قبل أن يتألق بقميص الأهلى عقب فترة احترافية بنادى اتحاد جدة السعودى، قبل أن يلعب لصفوف فريقى حرس الحدود وبتروجت بنهاية مسيرته الكروية.

خلال مسيرة الشاطر الكروية حقق إنجازا تاريخيا لم يحققه أى لاعب على مدار المواسم الماضية وهو التتويج ببطولة الدورى مع ثلاث فرق مختلفة، فتوج به مع الإسماعيلى موسم 2001- 2002، وحقق الدرع مع الزمالك موسم 2003- 2004، كما فاز به أيضا للمرة الثالثة مع الأهلى.
وحقق إسلام الشاطر رقمًا قياسيًا أيضا بعد تتويجه بـ20 بطولة مع أربعة أندية مختلفة، بدأ الشاطر ببطولتى الدورى2001-2002 والكأس 2000 مع الدراويش، ثم الدورى موسم 2003-2004 مع الزمالك، و3 بطولات دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى 2005، 2006، 2008 والدورى المصرى 4 مواسم متتالية مع الأهلى أيضًا وكأس السوبر الأفريقى 2006، 2007 وكأس مصر 2006 و2007 مع الأهلى والسوبر المصرى 2005، 2006، 2007 مع الأهلى، ثم حقق مع حرس الحدود كأس مصر 2009 و2010 والسوبر المصرى 2009.

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