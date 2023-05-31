منى زكي: مفيش حد زي سعاد حسني وأحمد زكي أسطورة

عبرت الفنانة منى زكي عن حبها الكبير للفنانة الراحلة سعاد حسني قائلة: "هو في حد مبهج زي سعاد حسني الله يرحمها.. مفيش حد زيها".

منى زكي

وأضافت منى زكي خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج sold out: "وأحمد زكي هو الأسطورة واللي نتعلم منه وهو النجم اللي فاهم أهمية الفن وكان هو كل حياته.. واتعلمت منه حاجات كتير".

وتابعت: "الأستاذ أحمد زكي حطني في مكانة كانت أكبر مني ومن موهبتي وقتها.. وبعدها حبه حبه بدأت أثق في نفسي وتمثيلي".

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مسلسل تحت الوصاية

قدمت النجمة منى زكي مسلسل "تحت الوصاية" بموسم دراما رمضان 2023 وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان والذي تجسدها الفنانة منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات.

وتطرق مسلسل تحت الوصاية لقضية هامة وهي مناقشة قانون الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب، والولاية على المال والوصاية على الأولاد، خاصة أن أغلب القضايا التي وصلت إلى المحاكم، تثبت أن الأم تعاني من أجل انتزاع حقوق أبنائها من الواصي إذا كان الجد أو العم.