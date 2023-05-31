الأربعاء 31 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل البليلة باللبن، سهلة وبسيطة ولها قيمة غذائية عالية

البليلة باللبن، فيتو
البليلة باللبن، فيتو

طريقة عمل البليلة باللبن، البليلة باللبن من الأكلات الشعبية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل البليلة باللبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البليلة باللبن.

مكونات عمل البليلة باللبن:-

نصف كيلو قمح مقشور “قمح بليلة”

2 كوب لبن حليب

نصف كوب سكر

قشدة

جوز هند

مكسرات مجروشه

زبيب

رشة قرفة

طريقة عمل البليلة باللبن:

- قومي بتنقية القمح واغسليه عدة مرات بالماء البارد ثم انقعيه في وعاء فيه ماء واتركيه لمدة 4 ساعات.

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- اشطفيه وغيري الماء وضعيه في قدر على النار، وغطيه بالماء الكافي، وقومي بإزالة الريم كلما ظهر.

- أحكمي غلق القدر وخففي النار، استمري في الطهي حتى ينضج، أضيفي القليل من الماء إذا تطلب ذلك.

البليلة باللبن، فيتو 

- ارفعي القدر عن النار واتركيه لليلة كاملة، حتى تفتح الحبات ويتضاعف حجمها.

- ثم سخنى البليلة وأضيفي اليها الحليب الساخن، والسكر وجوز الهند.

- وزعيها في أطباق التقديم وزينيها بالمكسرات المجروشة والزبيب، وتقدم ساخنة.

فوائد البليلة باللبن

البليلة من الحبوب الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، وبالتالى هى مهمة لصحة الكبار والصغار، حيث تساعد فى تطور ذهن الصغار وزيادة نسبة ذكائهم والتركيز إليهم، كما أنها تمدهم بالحديد والكالسيوم وينصح بها دائما خبراء التغذية، وإضافة اللبن لها يعزز من قيمتها الغذائية ويجعلها وجبة متكاملة تسد حاجة الجسم من العديد من العناصر الغذائية خاصة الكالسيوم وفيتامين د وهو الأمر الذى يقوى عظام وأسنان الصغار ويساعد فى نموهم بشكل صحى بدون أى مشكلات، كما أنها تحمى الكبار من هشاشة العظام.

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والقمح أى البليلة، يحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تمنح الشعور بالشبع إلى فترات طويلة، مما يساعد فى إنقاص الوزن، وعادة ينصح بها فى فترات الريجيم، ولكن بدون سكر، أو بسكر دايت، كما أنها تحتوى على مضادات أكسدة تقوى المناعة وتقاوم السرطانات، لذا يجب على رباتالبيوت، الإهتمام بتقديم البليلة بإستمرار لأفراد الأسرة لتغذيتهم وحفاظا على مناعتهم.

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البليلة باللبن طريقة عمل البليلة باللبن فوائد البليلة الشيف نوال أحمد الحلوي

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