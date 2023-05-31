الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

ملك الأردن يوصي ولي العهد قبل زفافه: ضع مخافة ربنا بين عينيك (فيديو)

ملك الأردن، فيتو
ملك الأردن، فيتو

حفل زفاف ولي العهد الأردني، أقام الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، مأدبة عشاء في مضارب بني هاشم بمناسبة زفاف ولي عهده الأمير حسين على الآنسة رجوة آل سيف.


أنغام وطنية في زفاف ولي العهد الأردني 

ودخل الملك الأردني إلى المأدبة على أنغام وطنية وبتحية آلاف الحضور من أبناء المملكة، الذين شاركوا في الاحتفال بالأمير الحسين قبيل ساعات من الزفاف الملكي.

 


وبدأ العاهل الأردني كلمته بتحية الحضور، قائلا: "الله يمسيكم بالخير، وأهلا وسهلا فيكم في بيت كل الأردنيين"، مستطردا: "مضارب الهاشميين عامرة اليوم بوجودكم، أهلنا وعاشيرتنا، واليوم نفرح بالحسين، ابني وابنكم، وفرحتنا كملت بوجودكم معنا".

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وتابع: "قبل 28 سنة ربنا أنعم عليً بالحسين، واليوم كلي فخر فيه، فخور بالحسين، بعزيمته وطموحه الكبير ببلده، وبمحبته وتفانيه لأهله".

وأكمل ملك الأردن حديثه عن الحسين: "اليوم بيكمل نص دينه وبيبدأ مرحلة جديدة من حياته، فطلبت منه وبطلب إنه يضل مخافة ربنا بين عيونه، وبدعيله بالخير والتوفيق في عائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة".

اختتم: "مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لكل أبناء شعبنا على مشاركتنا هذه الفرحة، وإن شاء الله بيوتنا كلنا تضل عامرة بالمحبة والفرح".

وانطلقت احتفالات الأردن الرسمية بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، وتستمر على مدار يومين، يشارك فيها الآلاف من أبناء الأردن وملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية، كما يحييها كوكبة من المطربين العرب.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تبدأ الاحتفالات بمأدبة عشاء في مضارب بني هاشم، مساء الأربعاء، يحضرها نحو 4 آلاف شخص من أمراء ووجهاء العشائر الأردنية وكبار الشخصيات من رجالات الدولة.

ويتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج بحضور الملك عبدالله ونجله العريس.

بينما تتجه الأنظار إلى قصر زهران في الأردن، الذي يحتضن مراسم الزفاف الخميس 1 يونيو 2023، على أن يتوجه العروسان بعد ذلك إلى قصر الحسينية محاطان بـ"الموكب الأحمر".

ومن المقرر أن يسلك الموكب عددا من شوارع العاصمة التي تزينت بأعلام المملكة وغطتها مظاهر الفرح بهذه المناسبة السعيدة، ليتاح للآلاف من أبناء الشعب المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب

ويتكون "الموكب الأحمر"، الذي ظهر منذ تأسيس المملكة الأردنية وشارك في المناسبات الوطنية، من 20 سيارة نوع "لاند روفر"، مقسمة إلى 14 سيارة مشاركة في الموكب، و6 سيارات احتياطية، وترافقها 10 دراجات نارية.

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