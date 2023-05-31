زفاف ولي عهد الأردن.. العالم يتابع وليمة العرس عبر بث مباشر من مضارب بني هاشم.. وطائرات عسكرية ومواكب رسمية في عمان

زفاف ولي العد الأردني، تبدأ احتفالات الأردن الرسمية بزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد ورجوة خالد السيف، اليوم الأربعاء، وتستمر على مدى يومين.

مراسم الزفاف بمضارب بني هاشم

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، فسيقيم الملك عبد الله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي اليوم مأدبة عشاء بهذه المناسبة يحضرها ما يزيد عن 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.

وأضافت: "وابتهاجا بهذه المناسبة، يتخلل المأدبة فقرات تبرز تنوع التراث الأردني وأصالته من شعر وغناء وأهازيج".

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ويشهد قصر زهران غدًا الخميس مراسم عقد قران ولي العهد ورجوة، ليتوجه بعدها العروسان إلى قصر الحسينية محاطين بالموكب الأحمر، ويسلك الموكب عددا من شوارع العاصمة التي ازدانت بالأعلام، ومظاهر الفرح بهذه المناسبة.

وسائل إعلام عالمية تنقل فرح الأردنيين

ويحظى حفل زفاف ولي العهد الأردني باهتمام إعلامي كبير محليا وإقليميا ودوليا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة، وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.

بدأت وسائل إعلام محلية وعالمية تجهيزاتها الفنية لنقل التفاصيل الكاملة لزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ووفر الأردن مركزا إعلاميا متخصِّصا يتسع لـ200 صحفي.

وجرى تجهيز المركز بمقاعد وأجهزة ومعدات، وبنى تحتية وكوادر وكفاءات مؤهلة ومدربة لتوفير الدعم للصحفيين ووسائل الإعلام.

ويقدم المركز الإعلامي خدمات متعددة ومتكاملة لضمان تغطية شاملة لمراسم الزفاف، من الإنترنت والديسكات وأماكن التصوير وستوديو للبث المباشر، كما يوفر نحو 200 مقعد للصحفيين والإعلاميين.

واستقبل المركز العديد من الطلبات للتغطية الإعلامية، وستقوم محطات تلفزيونية وإذاعية ووكالات عالمية وصحف ومجلات أجنبية، ووسائل إعلام محلية بتغطية مراسم الاحتفال.



الضيوف يتوافدون على الأردن

بدأ ضيوف الأردن الوصول إلى العاصمة عمّان لحضور احتفالات الأردن، إذ يحضرها قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية " نشطت حركة الطائرات العسكرية والمواكب الرسمية في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان ما يؤكد بدء وصول الوفود الرسمية.

وكان أول الواصلين ملك ماليزيا وزوجته والوفد المرافق له، حيث استقبل الملك عبد الله الثاني السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا في بيت الأردن، حيث تم التأكيد على التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة الإسلامية.

كما وصل رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد إلى العاصمة الأردنية عمان، لحضور الحفل وبدعوه من الملك عبد الله الثاني.

ومن المتوقع وفقا لما كشفت مصادر مقربة من القصر الملكي أن الزفاف سيحضره أكثر من 1700 شخصية من أفراد العائلة المالكة الأردنية ورؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين، من أبرزهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وعدد من حكام دولة الإمارات، إضافة لشخصيات إماراتية بارزة، إضافة إلى ولي عهد سلطنة عُمان وزير الثقافة والشباب والرياضة، ذي يزن بن هيثم آل سعيد، والشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



أبرز الرؤساء والملوك المشاركين في الزفاف

كما أكدت المصادر حضور السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، وملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وكاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي، إضافة إلى الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

وأضافت أنه سيكون من بين الحضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو، بالإضافة إلى الأميرة مارجريتا الوصية على عرش رومانيا وزوجها الأمير رادو، والأمير سباستيان الابن الأصغر لدوق لوكسمبورج الأكبر هنري والدوقة ماريا تيريزا.

ومن المتوقع أيضا أن يكون من بين الحضور ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس برفقة زوجته الملكة صوفيا، وملك بلجيكا فيليب برفقة ابنته ولية العهد ودوقة برابانت الأميرة اليزابث، وولي عهد النرويج الأمير هاكون، إلى جانب ولي عهد الدنمارك فريدريك والذي سيحضر برفقة زوجته الأميرة ماري.

كما توقعت مصادر أخرى حضور أمير وأميرة ويلز الأمير ويليام والأميرة كيت، نظرا للعلاقة الوثيقة التي تجمعهما مع العائلة الملكية الأردنية.



وليمة العشاء الملكية

ولي العهد الأردني، بدأ المدعوون لحضور وليمة العشاء الملكية التي يقيمها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بمناسبة زفاف نجله الأمير الحسين ولي العهد على الآنسة السعودية رجوة آل سيف بالوصول إلى المضارب الهاشمية بالعاصمة الأردنية عمّان.

وشملت القائمة أكثر من 4 آلاف أردني، ممثلين عن أبناء المجتمع الأردني وبناته، وفعاليات رسمية وشعبية ونقابية وحزبية، ومنظمات المجتمع المدني، وشبابا، ومسؤولين سابقين وحاليين في الدولة، إضافة إلى عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين، وعدد من الاعلاميين والصحفيين الأردنيين.

ووفقا للتقاليد الأردنية، يطلق على الوليمة التي يقيمها أهل العريس لفظ "إقرة"، وهي صناعة الطعام لضيوف العريس ليلة الزفاف.

الطبق الوطني للأردن

وسيقدم على العشاء الملكي، ووفقا للتقاليد الأردنية، الطبق الوطني التقليدي الأشهر في الأردن "المنسف"، والذي تم إدراجه مؤخرا على قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وتشتهر العائلة الملكية الأردنية في قربها الشديد من الشعب الأردني والتزامها بالعادات الأردنية في أفراحها ومناسباتها، وتبرز الموروث الأردني العريق وتنوع الثقافات الوطنية الأردنية وتقاليد البيت الهاشمي الكريم.

بطاقات الدعوة

وتناقل الأردنيون في وقت سابق بطاقات الدعوة التي وصلتهم لحضور مأدبة العشاء، تعبيرا عن سرورهم بهذه الدعوة.

وكان من أبرزهم الشاب الأردني مصعب حسين محمود وهو مصاب بـ"متلازمة داون"، الذي خطف الأضواء بعد أن تلقى دعوة لحضور مأدبة العشاء بمناسبة عقد القران، الأمر الذي جعل الكثيرين يشيدون باللفتة الإنسانية من قبل الأمير.

ونشر الشاب مصعب صورة له عبر إنستجرام حاملا بطاقة الدعوة التي تلقاها لحضور عشاء عقد القران، وملامح السعادة واضحة على وجهه، وكُتب على البطاقة: "سعادة السيد مصعب حسين محمود المحترم".

يذكر أن الأمير الحسين قد زاره منذ عامين في منزله الكائن في محافظة أربد شمالي المملكة، للاطمئنان على صحته بعد أن أجرى عملية تكللت بالنجاح، لسحب سوائل من الرئة.



بث مباشر للعشاء

ونشر الديوان الملكي الأردني بيانا قال فيه إنه سيقوم ببث مباشر لمأدبة العشاء عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي في تمام الساعة السادسة.

ونصّ البيان: "تابعوا اليوم على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالديوان الملكي الهاشمي مأدبة العشاء التي يقيمها الملك عبدالله الثاني بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مضارب بني هاشم في تمام الساعة السادسة مساء".

وتأتي هذه اللفتة لمشاركة الأردنيين كافة التفاصيل المتعلقة بالزفاف نظرا لقرب القصر الملكي الأردني من الشعب الأردني الذي عادة ما يشاركه كافة المناسبات العائلية، إما عبر بيانات صحفية أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعائلة المالكة.

"الإقرة" في العرس الأردني

وتعد مأدبة الطعام التي تقام بمناسبة الزفاف عادة أردنية قديمة يتوارثها الأردنيون جيلا عن جيل ويلتزمون بها في أفراحهم، ويطلقون عليها اسم "إقرة".

ويكون "الإقرة" عادة في يوم الزفاف، حيث يصنع أهل العريس الطعام (المنسف الأردني) ويبعثون للعشيرة والضيوف الحاضرين والملبين لدعوة والد العريس "المعزب".

ومؤخرا، أصبح الأردنيون يفصلون "الإقرة" عن الزفاف الرسمي ويصنعونه قبل الزفاف الرسمي بيوم نظرا لكثرة الانشغال والإرهاق الذي يقع على العروسين، ويقتصر الحضور في اليوم التالي "يوم الزفاف" على المدعوين المقربين ويتم صنع طعام آخر للحضور أيضا.

هذا وسيقام عقد القران يوم غد الخميس في قصر زهران العامر الذي يعد مقرا هاشميا تجري فيه بعض مراسم عقد القران الملكية.