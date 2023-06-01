تكريم حسن يوسف في قصر السينما الأحد المقبل

أعلن الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، أن القصر يستضيف النجم حسن يوسف يوم الأحد المقبل الموافق ٤ يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة ونصف، بمقر قصر السينما بجاردن سيتي.

تكريم حسن يوسف

ويحل الفنان حسن يوسف ضيفًا على جمهوره في ندوة يديرها المخرج الكبير عادل عوض ويعقبها يتم تكريمه وتسليمه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مشواره الفني الحافل وتاريخه الكبير.

فيلم الجبان والحب

كما سيتم عرض فيلم الجبان والحب من إنتاجه وإخراجه وبطولته مع النجمة الكبيرة شمس البارودي والنجمة الكبيرة هند رستم.

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حسن يوسف

من جانب آخر رد الفنان حسن يوسف على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتزعم انفصاله عن زوجته الفنانة شمس البارودي، الأمر الذي أثار غضب الأسرة.

وقال الفنان حسن يوسف في تصريح خاص لـ"فيتو": "بيقولوا إننا أطلقنا أنا وزوجتي الحبيبة شمس بعد ٥٠ سنة زواجًا، كأنهم يكرهون أن زيجتنا سعيدة ومستمرة فيحاولون تشويهها فيطلقوننا بالكذب".

وكان الفنان حسن يوسف علق في وقت سابق على البلاغ الذي قدمه للنائب العام يوم الإثنين الماضي والذي اتهم فيه القائمين على قناتين بموقع "يوتيوب"، بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإساءة له وزوجته الفنانة شمس البارودي.