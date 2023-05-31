بعد تحذير هيئة الدواء، أطباء يكشفون خطورة الفياجرا المغشوشة

حذر عدد من الأطباء من الآثار الجانبية الخطيرة التي تنتج عن تناول الفياجرا المغشوشة، وذلك بعد تحذير هيئة الدواء المصرية من تواجد عبوات فياجرا مغشوشة بالسوق.

وبحسب الأطباء، فإن الفياجرا المغشوشة يمكن أن تسبب مشكلات بصرية وإغماء وانخفاضًا في ضغط الدم ومشكلات في القلب، مؤكدين ضرورة استشارة الطبيب عند تناول دواء الفياجرا.

الآثار الجانبية للفياجرا المغشوشة

وأوضح الأطباء أن الفياجرا المغشوشة يمكن أن تتسبب في آثار جانبية خطيرة وغير متوقعة، خاصة أن تصنيعها لا يحتوي على الجرعات الصحيحة من المادة الفعالة.

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وشدد الأطباء على التأكد من عدم حدوث أي تفاعلات دوائية مع أي أدوية أخرى يحصل عليها المريض.

وقالوا: إذا كان يعاني مريض من ارتفاع ضغط الدم ويتناول دواء لخفض ارتفاع ضغط الدم وتناول دواء الفياجرا المغشوشة دون اعتبار لاي أدوية أخرى يحصل عليها يمكن أن يسبب الأمر له الوفاة.

وحذر الأطباء من خطورة تصنيع الفياجرا االمغشوشة في المصانع المجهولة، مشيرين إلى أنها تستخدم مواد سامة، حيث قالوا: “علي سبيل المثال يمكن استخدام بودرة التلك في التصنيع وهي لها آثار سامة عند ابتلاعها أو استنشاقها وتسبب التهابات القلب والرئة وكذلك فشل الأعضاء أو غيبوبة وموت”.

ونصح الأطباء في حالة الرغبة في تناول دواء الفياجرا يجب شرائها من صيدلية ومصدر موثوق منه.



الفياجرا النسائية

وأشار الأطباء إلى أنه لا يمكن استخدام أقراص الفياجرا للسيدات، موضحين أنه يوجد أدوية أخرى حاصلة على موافقة هيئة الدواء الأمريكية منذ سنوات لعلاج ضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات وسميت شعبيًّا “ الفياجرا النسائية”.

فياجرا نسائية، فيتو

الفرق بين الفياجرا المغشوشة والأصلية

وفي وقت سابق كشفت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي لها عن الفرق بين الفياجرا المغشوشة والأصلية بعد تحذير هيئة الدواء المصرية المواطنين من وجود تشكيلة مغشوشة بالسوق برقم 3148002.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن العبوة المقلدة والمغشوشة يعطي مسح الباركود بيانات مختلفة عن البيانات المطبوعة على العبوة. وثانيا تحتوي العبوة المقلدة على أقراص فيها تشققات وليست عالية الجودة. وثالثا العبوة المقلدة لها نسخ غير جيد من الشعارات. ورابعا بالنسبة للكرتون العبوة المقلدة عبارة عن شريط أزرق مختلف الظل مقارنة بالأصلية.

وهذه الواقعة ليست الأولي التي يتم فيها غش مستحضر الفياجرا بل علي مدار السنوات السابقة حذرت هيئة الدواء أكثر من مرة من وجود فياجرا مغشوشة بالسوق، ولا يقتصر الأمر علي مصر فقط، بل يتم غش الفياجرا في كل دول العالم.

وحذرت الجهات المسئولة عن القطاع الصحي المواطنين من تناول فياجرا مغشوشة بالسوق.



ولأن الفياجرا دواء مهم ويساعد في زيادة القدرة الجنسية يلجأ له كثير من الشباب لاستخدامه ممن يعانون من ضعف الانتصاب، ونظرا لأنه يحقق حجم مبيعات مرتفعة، تلجأ مصانع بئر السلم الي غش الدواء وتوزيعه في السوق لتختلط العبوات السليمة بالمغشوشة.



وتستخدم الفياجرا وهو الاسم التجاري للمادة العلمية " السيلدينافيل" في علاج ضعف الانتصاب لدى الذكور كما يستخدم أيضا في علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي لدى أي شخص من أي جنس.

السيلدينافيل

ويستخدم " السيلدينافيل" لعلاج الضعف الجنسي أو ضعف الانتصاب وتعمل مادة السيلدينافيل عن طريق زيادة تدفق الدم إلى القضيب لمساعدة الرجل على الانتصاب والحفاظ عليه.

ويوجد لها آثار جانبية مثل أي دواء منها حدوث الدوخة أو الصداع أو اضطراب المعدة، كما يمكن أن تحدث تغييرات في الرؤية مثل زيادة الحساسية للضوء أو عدم وضوح الرؤية أو صعوبة التمييز بين الألوان

ونصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب او الصيدلي في حالة ظهور اي اعراض جانبية بعد استخدام الفياجرا



كما حذر الأطباء من تناول الفياجرا المغشوشة نظرا لأنها سيكون لها أضرار علي صحة من يتناولها.



دواء الفياجرا

ويلجأ عدد من الشباب لاستخدام العقار لأنهم يشعرون أنه يقويهم ويعززهم نفسيا وهو شعور خاطيء كما أن الفضول والرغبة في التجربة وراء استخدام دواء الفياجرا.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة اتباع عدد من النصائح عند تناول اي دواء سواء الفياجرا او غيرها من الادوية منها شراء اي دواء من أماكن موثوق منها وكذلك التأكد من تاريخ الصلاحية علي عبوات الدواء فضلا عن عدم تناول أي دواء دون وصفة طبية بالإضافة الي التأكد من عدم حدوث اي تفاعلات دوائية يحصل عليها المريض والرجوع الي الصيدلي والطبيب المعالج في حالة ظهور اي اعراض جانبية تظهر بعد تناول الدواء.