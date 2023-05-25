الخميس 25 مايو 2023
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تصدر دليلا إرشاديا لتفاعلات الأدوية مع التحاليل الطبية

تفاعلات الأدوية مع
تفاعلات الأدوية مع التحاليل الطبية، فيتو

أصدرت  هيئة الدواء المصرية دليلا إرشاديا بشأن  وجود تفاعلات بين مجموعة من الأدوية ونتائج التحاليل الطبية.

التحاليل الطبية 

وأوضحت هيئة الدواء المصرية انها أصدرت دليلا مبسطا يتم من خلاله عرض بعض الأمثلة المهمة التى يجب أن يعرفها المواطن ليتمكن من التعامل مع  الأدوية بطريقة سليمة وآمنة عند إجراء التحاليل الطبية، والحصول على نتائج دقيقة، وتحقيق الفعالية.

 
وأكدت هيئة الدواء المصرية إمكانية حدوث تداخلات لبعض نتائج التحاليل الطبية مع بعض الأدوية، ويعد ذلك هو مصدر رئيسى لأخطاء نتائج التحاليل الطبية،  كما  تعتبر مصدر قلق فيما يتعلق بكل من التشخيص  ومتابعة المرضى

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وحذرت من  تداخل البيوتين فيتامين B7 مع اختبارات وظائف الغدة الدرقية T4,T3 الأكثر شيوعا حيت يمكن أن يؤدي إستخدام البيوتين إلى مستوبات عالية بالخطأ من T4,T3 ومستويات منخفضة الخطأ من TSH ؛ مما يؤدى إلى تشخيص لفرط نشاط الغدة الدرقية بالخطأ أو الجرعة.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالتوقف عن تناول البيوتين لمدة يومين على الأقل قبل اختبار الغدة الدرقية وأكدت  هيئة الدواء المصربة على ضرورة إخبار الطبيب بالتاريخ المرضي، وأسماء الأدوية التي يتناولها المريض بشكل دائم أو متقطع وذلك للتأكد من مدى تأتيرها على التحاليل والفحوصات المخبرية المطلوبة


وقالت هيئة الدواء المصرية في دليل ارشادي إنه قد تسبب بعض الأدوية، سواء كانت بوصفة طبية أو بدون، نتيجة إبجاببة خاطئة لتحليل المخدرات وذلك لأن العديد من المكونات فى هذه الأدوية  قد تكون مماثلة كميائيا للأدوية التي يجري اختبارها مثل الأدوية المحتوية على مواد ديفينهيدرامين، ديكستروميتورفان، وبعض المسكنات، مثل الإيبوبروفين ونابروكسين، وكذلك مضادات الاكتئاب مثل السيرترالين والفينلافكسين، وبعض الأقراص المضادة للبرد التي تحتوم على السودوإيفيدرين . 

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