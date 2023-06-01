مفيش صاحب يتصاحب، القصة الكاملة لمقتل مدرس إنجليزي على يد صديقه بمنشأة القناطر، 60 ألف جنيه كلمة السر، والمتهم: أنهيت حياته بسبب فلوس الجمعية

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية عشرة منتصف الليل.. صمت يعم قرية ذات الكوم بمنطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، عدا صوت محمود يعمل مدرس إنجليزي يجلس داخل شقته يداعب طفله الوحيد، وأثناء مداعبته رن هاتفه المحمول والاستعلام عن من المتصل اتضح صديق عمره، فرد عليه الذى طلب منه التوجه الى منزلة ليأخذ مبلغ مالى الجمعية التى بينهما.

ترك محمود طفلة وتوجهة مسرعا إلى غرفة نومه وارتدا ملابسة، وعندما شاهدته زوجته قالت له إلى أن تذهب يا محمود خصوصا أن الوقت متأخر، فرد عليها زوجها أنه صديق عمره أخبره أنه جهز له 60 ألف جنيه أموال الجمعية، وإن مشواره مسافة السكة، مؤكدا أنه لا يتأخر عنهما، وعقب ارتدائه ملابسه احتضن طفلة الصغير، ونزل من شقته متوجها إلى منزل صديق عمره.

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مدرس اللغة الإنجليزية بمنشأة القناطر، فيتو

وعندما وصل إلى منزل صديق عمره طرق على الباب ففتح له صديقه ودخل الشقة وجلسا سويا داخل غرفة الجلوس، وأثناء جلوسهما ظل المتهم يعاتب صديقه محمود على كثرة مطالبته بأموال الجمعية وإنه غير صبور عليه مما تسبب فى إحراجة وزعله، فرد عليه المجنى عليه أنه مرتبط بمواعيد سداد قسط قعة أرض اشتراها من فترة لتأمين مستقبل طفلة الصغير.

وأثناء حديثهما داخل غرفة الجلوس قام المتهم لإعداد كوبا من الشاي لتكملة حديثها قبل إعطائه المبلغ المالى، فتوجهة إلى المطبخ واستل سكينا، وعادا إلى صديقه، وعقبل مغافلته قام بطعنة عدة طعنات حتى فارق الحياة.

توك توك تجريمة منشأة القناطر، فيتو

وعقبت تأكد المتهم من وفاة المجنى عليه جلس بجوار الجثة ينظف السكينة من أثار الدماء ويفكر فى خطة للتخلص من الجثة دون أن يشتبه به أحد فى قريته، فهداه تفكيره الشيطاني بضع جثة المجنى عليه داخل جوال، ثم ارتدى ملابس جديدة، وخرج يبحث عن توك توك لنقل الجثة مكان بعيد عن منزلة.

وظل يبحث عن مركبة توك توك يكون قائدها غريبا عن المنطقة حتى لا يشك به، وأثناء سيرة فى الشارع أوقف توك توك واصطحبة وتوجه الى منزله، ثم وضع الجوال داخل التوك توك وتوجه إلى منطقة زراعية.

عندما وصل إلى المنطقة المراد فى التخلص من الجثة طلب من سائق المركبة، ونزل من التوك توك وأنزل الجوال ثم حاسب السائق وتركه، ظل المتهم واقفا حتى أن اختفى سائق التوك توك عن نظرة، فحمل الجول على كتفه وظل يسر به إلى أبعد مكان وسط الزراعات، ثم ترك الجثة وعاد إلى منزلة، وظل المتهم ينظف منزلة من أى أثار للجريمة.

العثور على جثة وسط الزراعات، فيتو

العثور على جثة وسط الزراعات بمنشأة القناطر

وفى صباح اليوم الثاني أثناء تفقد أحد المزارعين أرضة عثر على جوال ملقى وسط الزراعت وبفتحة الجوال عثر بداخله على جثه فظل يصرخ ويستنجد بأهالى القرية، وقاموا بإبلاغ مركز شرطة منشأة القناطر، وانتقل رجال المباحث الى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى بمحيط العثور على الجثة.

وبفحص الجثة تبين إنها لمدرس إنجليزي يدعى “محمود” وبه أثار مطعن متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وكشفت مناظرة النيابة لجثة مدرس لغة إنجليزية، توفى نتيجة إصابته بطعنات نافذة في القلب أدت إلى تهتك الرئتين وهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأمرت الميابة بتشريح جثة مدرس اللغة الإنجليزية بمنشأة القناطر لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

والدة مدرسة اللغة الإنجليزية بمنشأة القناطر، فيتو

أقوال أسرة مدرس منشأة القناطر

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان وأقوال أسرة المجنى عليه، الذين أكدوا أن نجلهم ليس له أى عداوه مع أحد، وانه عقب الإنتهاء من المرحلة الجامعية قرر يسافر إلى إحدى دول الخليج للعمل بها حتى يتمكن من تجهيز شقيقاته، وتأمين مستقبل نجله الصغير، وعبد فترة من سفرة عاد مرى أخر الى البلد بعد أزمة كورونا التى أثرت على عملة.

وأضافت أسرة المجنى عليه أمام المباحث، أن الضحية عقب وصولة الى قرية ذات الكوم ظل يبحث عن قطعة أرض لشراءها حتى يتمكن من تأمين مستقبل نجله، وبالفعل اشترى قطعة أرض لكن ثمنها كان كبيرا جدا وطلب من صاحبها منحه مهلة حتى يتمكن من سداد باقى المبلغ.

وتابعت أسرة المجنى عليه، أن المجنى عليه دخل فى جمعية مع صديق عمره،، وعندما جاء موعد استلام الجمعية تهرب صديقة من سداد المبلغ، وقبل الواقعة اتصل صديقه به وطلب منه التوجه إلى منزلة لإعطائه 60 ألف جنيه نصيبة من الجمعية، لكنه لم يعد إلى المنزل حتى سمعوا بخبر العثور على جثته وسط الزراعات.

وبالعرض على مدير أمن الجيزة شكل فريق بحث وتحري لكل لغز الجريمة وتحديد هوية مرتكبها، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه بسبب مطالبته بسداد 60 ألف جنيه كدوره فى الجمعية.

ضبط المتهم بقتل مدرسة منشأة القناطر، فيتو

ضبط المتهم بقتل مدرسة منشأة القناطر

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والتحفظ على هاتفه المحمول، وبفحص هاتفه تم العثور على محادثة مع المجنى عليه قبل ارتكاب الجريمة، وبمواجهة المتهم بالتحريات وأقوال أسرة المجنى عليه، اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم، إنه اتصل بالمجنى عليه لاستدراجة الى منزلة بحجة تسليمة 60 ألف جنه من الجمعية، وأنه اثناء تواجده داخل الشقة غافله وقام بتسديد له عدة طعانات له حتى فارق الحياو، وانه وضع الجثة فى جوال واستقل مركبة توك توك وألقى الجثة وسط الزراعات وفر هاربا، وارد المتهم عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه، واصطحب فريق من نيابة شمال الجيزة المتهم بقتل صديقه إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية، وإحالته للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات بالجيزة.

إعدام المتهم بقتل مدرسة منشأة القناطر

بعد مرور 314 يوما على جريمة مقتل مدرس إنجليزي مشأة القناطر أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار بمعاقبة المتهم بقتل مدرس اللغة الإنجليزية بقرية ذات الكوم بمركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، بالإعدام شنقا.