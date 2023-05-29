اعترافات المتهم بقتل زوجته في منشأة القناطر: رفضت تديني فلوس أشتري مخدرات

تباشر نيابة شمال الجيزة التحقيق في واقعة قتل عاطل لزوجته في مدينة منشأة القناطر، بعد رفضها إعطائه المال لشراء المواد المخدرة التي يدمنها.

وأمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، كما أمرت بتشريح الجثة للتعرف على ملابسات الحادث، وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث عن الواقعة.

وكشف الزوج خلال التحقيقات أنه أدمن تعاطي المواد المخدرة، وفي كل مرة يطلب منها أموال لشراء المخدرات كانت ترفض، ولكنها كنت تعطيه بعد مشاجرات كثيرة وتعديه عليها بالضرب، ولكن في يوم الواقعة أصرت على الرفض فانهال عليها بالضرب وكتم نفسها حتى فارقت الحياة.

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تفاصيل قتل عاطل لزوجته بسبب رفضها إعطائه أموال

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة بقرية وردان في ظروف غامضة.

وانتقل رجال المباحث الجنائية بقيادة العقيد تامر صالح مفتش فرقة شمال أكتوبر، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "هيام.ل." تبلغ من العمر 44 سنة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبإجراء التحريات الرائد أحمد عكاشة رئيس المباحث، توصلت إلى تورط الزوج، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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