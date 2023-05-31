القبض على سيدة هاربة من 65 حكما قضائيا بالقليوبية وتاجر مخدرات بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية)، والمحكوم عليها فى (65) حكم "15 مستأنف – 50 جزئى" فى قضايا "تبديد" بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت (24 سنة و11 شهر)، حال ترددها على محل سكنها على فترات متباعدة خشية ضبطها.



وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود - سبق إتهامه فـى 6 قضايا ما بين " مخدرات , سرقة بالإكراه , سرقة "، ومحكوم عليه فى قضيتين بينهما حكم بالسجن المؤبد)، وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر البانجو - فرد محلى وطلقة لذات العيار، مبلغ مالى - هاتف محمول).



وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (20 ألف جنيه تقريبًا).



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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ياتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

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