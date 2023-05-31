منى زكي: العيال وضغوط الحياة سبب تدهور جمال المصريات

أكدت الفنانة منى زكي أن جميع نجمات زمن الفن الجميل يتمتعون بقدر هائل من الجمال قائلة: "كل نجومنا زمان قمرات.. ولما بشوف صور سعاد حسني ونادية لطفي وأفلامهم على الشاشة بقول ايه الجمال دا".

منى زكي

وأضافت منى زكي خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج “sold out” قائلة: "احنا بنتدهور في الجمال ودا لأسباب كتيرة منها ظروف الحياة والضغط اللي بنمر بيه وظروف الحياة واختلافها بيقلل من الراحة النفسية فحتى جمالك الطبيعي بيتأثر".

-إعلانات-

وتابعت: "ضغوطات الحياة علينا كلنا.. وكلنا بنهتم بعيالنا وبنحاول تكون حياتنا مستقرة دايما".

مسلسل تحت الوصاية

قدمت النجمة منى زكي مسلسل "تحت الوصاية" بموسم دراما رمضان 2023 وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان والذي تجسدها الفنانة منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات.

وتطرق مسلسل تحت الوصاية لقضية هامة وهي مناقشة قانون الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب، والولاية على المال والوصاية على الأولاد، خاصة أن أغلب القضايا التي وصلت إلى المحاكم، تثبت أن الأم تعاني من أجل انتزاع حقوق أبنائها من الواصي إذا كان الجد أو العم.