الظهور الأول لعبد الحميد بسيوني بمران طلائع الجيش (صور)

يقود الآن عبد الحميد بسيوني مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة استعدادا لمباراة سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مساء السبت المقبل.

ويعد هذا الظهور الأول لبسيوني بعد توليه القيادة الفنية للفريق العسكري منذ لحظات عقب رحيل عماد النحاس.



رحيل عماد النحاس عن طلائع الجيش

وأعلن نادي طلائع الجيش، توجيه الشكر ورحيل عماد النحاس المدير الفني للفريق العسكري وإنهاء التعاقد رسميا معه بسبب سوء النتائج وآخرها الهزيمة بثنائية من الزمالك أمس الثلاثاء بالدوري الممتاز

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عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للطلائع خلفا للنحاس

وأعلنت إدارة طلائع الجيش أيضا التعاقد مع عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للفريق خلال الفترة القادمة بشكل رسمي، بعد الاتفاق على كل الأمور.

وتشهد منافسات الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري، وجود أكثر من نصف فرق البطولة في صراع على الابتعاد من المراكز الأخيرة وشبح الهبوط لمسابقة دوري القسم الثاني بالموسم الجديد

ويعد الوصول للنقطة 36 هي طوق النجاة والتي ستمنح الفرق البقاء في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد لصعوبة المباريات.

النقطة 36 كانت كلمة السر والفيصل في بقاء غزل المحلة الموسم الماضي وهبوط الجونة للقسم الثاني بعد تفوق الفلاحين بالمواجهات المباشرة عن الفريق الساحلي

فرصة حرس الحدود الأصعب

وتعد فرصة حرس الحدود في البقاء بالدوري المصري الممتاز الموسم الجديد أكثر صعوبة بين الفرق المتصارعة علي الهبوط بالموسم الجاري خاصة مع احتلال الفريق المركز الأخير برصيد 16 نقطة قبل 5 جولات من خط النهاية.

تعقد موقف طلائع الجيش

وتأزم موقف طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك 2-0 في المباراة المؤجلة لتوقف رصيده عند النقطة 26 في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

الجولة الـ 30 تحدد ملامح المنافسة علي الهبوط

وتحدد الجولة الـ 30 ملامح المنافسة والصراع من النجاة من الهبوط لدوري القسم الثاني خاصة مباراة البنك الأهلي مع الداخلية ومواجهات غزل المحلة وأسوان وسيراميكا والاسماعيلي.

وتأتي فرق أسوان وغزل المحلة وسيراميكا والبنك الأهلي والإسماعيلي من بين الفرق المتصارعة علي النجاة من الهبوط رغم ابتعادهم بعدد نقاط قليلة لصاحب المركز السادس عشر نادي الداخلية.

وتنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ30 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي البنك الأهلي ضد الداخلية، والمقاولون مع الإسماعيلي.

وتختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري فيما تأجلت مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي بسبب مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتربع النادي الأهلي علي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة الـ 30 برصيد 62 نقطة بدون هزيمة ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 58 نقطة ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة ويليه الزمالك رابعا برصيد 50 نقطة.



ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 30

1- الأهلي 62 نقطة من 24 مباراة

2- بيراميدز 58 نقطة من 28 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 50 نقطة من 29 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 29 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 29 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة