الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

سر تغيير مسمى وزارة القوى العاملة لـ "العمل"

مقر وزارة القوي العاملة
مقر وزارة القوي العاملة بالعاصمة الإدارية، فيتو

كشف وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن سر موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تغيير مسمى وزارة القوى العاملة لـ وزارة العمل. 

 

أسباب تغيير مسمى وزارة القوى العاملة 

وأكد الوزير أن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة أن إسم وزارة  العمل، يتماشى مع "معايير العمل الدولية"، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه اسما يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل.

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وقال الوزير إن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

استبدال مسمى وزارة القوى العاملة 

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة د.مصطفى مدبولي، بتغيير اسم "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل".

 

وقال الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل"، أينما ورد في اللوائح، والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد"، كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.

 

قانون العمل

وبحسب بيان صحفي فإن هذا القرار الصادر اليوم جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة.

 

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