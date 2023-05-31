الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

عودة 3 ملايين و364 ألف جنيه مستحقات لورثة 10 عمال مصريين بالسعودية

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة، فيتو

تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بالمملكة، بلغت 408 آلاف و361 ريالا سعوديا، بما يعادل 3 ملايين و364 ألفًا و80 جنيها مصريا تقريبًا.

 

رعاية العمالة المصرية بالسعودية 

 وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين  التابع للسفارة بالرياض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقًا للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

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وزير القوى العاملة 

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال: ناصر.م.ف، إبراهيم. ش.ع، هيبة. م. ح، ورمضان.ع.أ، وأنور.ع، عبدالدايم. ح. م،، الدسوقى. أ. م، محمد. أ. ح، أحمد. م. م، هلال. ح. م، وقد تم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وارسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية، كما تم إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.

 

أحوال المصريين العاملين بالسعودية 

وأفاد الملحق العمالي أن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال  الرقم 00966547022894، وإرسال الشكاوى والإستفسارات.

وزارة القوى العاملة،فيتو

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