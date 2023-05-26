المصري يدعم لجنة الإشراف على اختبارات الناشئين

المصري، أكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي دعم اللجنة المشكلة للإشراف على اختبارات قطاع الناشئين وذلك بهدف الوصول إلى أفضل العناصر القادرة على تمثيل النادي المصري.

واعتمد مجلس الإدارة، تشكيل اللجنة المكلفة بالإشراف على اختبارات قطاع الناشئين بالنادي والتي تبدأ غدا السبت الموافق السابع والعشرين من مايو الجاري وتستمر حتى التاسع من يوليو المقبل.

ويرأس اللجنة فؤاد عليوة نجم المصري الأسبق، فيما الكابتن مجدي الشناوي مهام نائب رئيس اللجنة، بينما تم إسناد مهام المدير الإداري للجنة محمد المنصوري.

-إعلانات-

أما عن لجنة مدربي الاختبارات فتضم كل من أحمد حسن نبيه، محمد الريس، سيد متولي، طارق مبروك، أحمد صلاح الدين.

وتتكون لجنة مدربي حراس المرمى من طارق الشناوي ومحمد شبارة، بينما تتكون لجنة العلاج الطبيعي من محمد حبيش ومحمد جبر، فيما تتكون لجنة الإداريين من إبراهيم الصفتي، السيد الجراحي، السيد عبد السلام.

جدير بالذكر أنه تجرى حاليا طرح استمارات الاختبارات بملعب الهدف بالمدينة الرياضية وذلك حتى اليوم الجمعة، فيما تنتقل عملية طرح الاستمارات الى ملعب السيد متولي بجوار كفالة اليتيم اعتبارا من غدا السبت وحتى نهاية الاختبارات وذلك مقابل خمسين جنيهًا الاستمارة.

كامل ابوعلي يعلن عن تنازله عن مستحقاته للمصري

وأعلن كامل أبوعلي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، تنازله عن كافة مستحقاته لدى النادي الساحلي، موضحا أنه جاء لتحقيق طفرة في مختلف المستويات، دون انتظار مقابل أو«شو» لذلك.

وقال أبوعلي في تصريحات خاصة لـ " فيتو": "قررت التنازل عن مستحقاتي المتأخرة لدى المصري، فأنا لن أقاضي النادي مثل غيري، والغريب أن جميع مشاكل النادي منذ فترات سابقة وليست بسبب المجلس الحالي".

وأضاف أبوعلي: "جئت إلى النادي من أجل خدمته وتحقيق اكتفائه الذاتي فأنا لست بحاجة للحصول على شهرة أو شو إعلامي مثل الآخرين".

وحول إنذار سمير حلبية، للمصري على يد محضر بسبب مستحقاته المتأخرة، رد أبوعلي قائلا: "تلك الشكوى جاءت كالصاعقة فكيف تشكو النادي الذي كان سببا في شهرتك، وللعلم فقط لن أسدد تلك الأموال، خاصة وأنها لا توجد في ميزانية النادي".

وسادت حالة من الاستياء بين جماهير النادي المصري البورسعيدي، من سمير حلبية، رئيس النادي السابق بسبب إنذاره للنادي على يد محضر.

وأنذر حلبية، المجلس الحالي برئاسة كامل أبوعلي، على يد محضر لمطالبة مستحقاته المتأخرة

وطالب حلبية المصري، بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي والمقدرة بـ 5 ملايين و35 ألف جنيه و315 ألف دولار.

وأمهل سمير المصري 15 يوما، لسداد تلك المستحقات المتأخرة، محذرا من تصعيد الأمر حال عدم السداد خلال المهلة المحددة.

كامل أبوعلي يطلب تعديل الرسم التخطيطي لاستاد

وطلب كامل أبوعلي، رئيس النادي المصري، تعديل جزء من الرسوم التخطيطية لمشروع ستاد النادي المصري الجديد، وذلك خلال الجولة الميدانية مع محافظ بورسعيد.

وأوضح كامل أبوعلي خلال شرحه للمحافظ، ضرورة تعديل جزء من الرسوم التخطيطية للاستاد لزيادة مساحة عدد جماهير النادي.

وتفقد كامل أبوعلي ومحافظ بورسعيد وقيادات النادي المصري ظهر اليوم الخميس، آخر تطورات استاد النادي الجديد