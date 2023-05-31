منى زكي تمازح والدتها: القرد في عين أمه غزال

وجهت الدكتورة تهاني جعفر والدة الفنانة منى زكي رسالة دعم لابنتها خلال حوار ابنتها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج Sold Out والذي طُرح على منصة Watch IT.

وقالت الدكتور تهاني جعفر خلال الحلقة: "دايمًا بخاف عليها لأنها بنت طول عمرها كويسة جدًا وزوجة وأم شاطرة، في كل حاجة الحقيقة ما شاء الله عليها"، فيما ردت عليها منى زكي مازحة: “القرد في عين أمه غزال”.

وتابعت والدة منى زكي: "ما شاء الله ماشية كله مظبوط، مش بشوف غير مسلسلاتها، بتكلمني أول واحدة تسألني وممكن أقولها برافو عليكي أو لا".

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وسأل الإعلامي محمود سعد والدة منى زكي قائلا: “كنتِ متوقعة تبقى نجمة ومشهورة؟”، لتجبيه: “في مرة كنا على البحر وفيه واحدة بتشوف الودع ووقفت عشان أتفرج، وكنت لسه مخلفتهاش وقالتلي هتجيبي بنت وهتبقى مشهورة جدًا جدًا وهتلفي العالم أنتي وهي وده حصل”.

مسلسل تحت الوصاية

قدمت النجمة منى زكي مسلسل "تحت الوصاية" بموسم دراما رمضان 2023 وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان والذي تجسدها الفنانة منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات.

وتطرق مسلسل تحت الوصاية لقضية هامة وهي مناقشة قانون الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب، والولاية على المال والوصاية على الأولاد، خاصة وأن أغلب القضايا التي وصلت إلى المحاكم، تثبت أن الأم تعاني من أجل انتزاع حقوق أبنائها من الواصي إذا كان الجد أو العم.