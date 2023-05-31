كيف يتعامل أطقم الضيافة مع الحريق على الطائرة نموذج محاكاة (فيديو)

نظمت مصر للطيران جولة لمحرري شئون الطيران لأكاديمية مصر للطيران للتدريب للتعريف بدور الأكاديمية وما تقدمه من أنشطة وخدمات وإمكانيات وبرامج تدريبية متقدمة وإطلاعهم على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية.

اكاديمية مصر للطيران للتدريب

بالإضافة إلى دور الأكاديمية في فتح آفاق جديدة للمتدربين سوء من داخل مصر أو الوافدين من مختلف دول العالم لتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل فى مختلف أنشطة الطيران المدني.

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في إطار الزيارات الميدانية التي تجريها وزارة الطيران المدني للتعرف على الأنشطة والتطورات الجديدة في مختلف مواقع العمل بالشركات والهيئات التابعة لها.

مصر للطيران

وكان فى استقبالهم الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والطيار معتز فتح الله نائب رئيس الأكاديمية، حيث رحب رئيس الأكاديمية محررى شئون الطيران، وأشار إلى الدور الفعال لهذا الصرح التدريبي الكبير في دعم صناعة النقل الجوي محليًا ودوليًا ورفع كفاءة العاملين والمتدربين للوصول لأعلى مستويات التدريب الموصى بها إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أنه فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران نحو الاهتمام بمجال التدريب وتبادل الخبرات كونها من المحاور الرئيسية لرفع كفاءة وأداء العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل لتأهليهم وتدربيهم على أحدث البرامج والمناهج النظرية والعملية والتي تسهم في تقديم أعلى جودة من الخدمات للنهوض والارتقاء بسوق العمل لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدنى المصرى.

تدريب اطقم الضيافة على متن الطائرة

وهو ما تحرص عليه الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة المهندس يحيى زكريا بعقد مزيد من الدورات التدريبية لمواكبة التطور الهائل والسريع في مختلف انشطة صناعة النقل الجوى وكذا فتح أفاق جديدة للتعاون مع مختلف الأكاديميات والمؤسسات في كافة أنحاء العالم بهدف الالتزام بالمعايير الدولية فى مجال التدريب والتوسع فى أسطول الشركة الجوي لتلبية احتياجات العملاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في ضوء الطلب الحالي والمستقبلي.

وقد شملت الزيارة تفقد فصول المحاضرات التدريبية وأحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية بالأكاديمية، والتى تتمثل فى طرازات الإيرباص A320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، وكذلك التعرف على إمكانيات أجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين في مجال صيانة الطائرات والخدمات الأرضية فضلًا عن برامج الموارد الإدارية والبشرية الخاصة بمجالات المبيعات والتسويق والشحن والمحطة وفرق الأمن، هذا بالإضافة إلى كافة البرامج المتنوعة التى تقدمها الأكاديمية داخل فصولها التدريبية المتطورة.

وكذلك تم عرض نموذج محاكاة عملي لكيفية التعامل مع الحريق على متن الطائرة خلال الطيران وكيف يتعامل الطاقم مع تلك الحالة.

هذا وقد نجحت الأكاديمية فى الحصول على العديد من الاعتمادات والشهادات الدولية مثل شهادات تدريب مهندسى صيانة الطائرات EASA 147 صادرة من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وأيضا شهادات تدريب الطيارين JAR TRTO “ Type rating Training Organization وكذلك شهادات عامة للسلامة والصحة المهنية وجودة الأداء تتمثل في شهادات ( ISO9001:2015 - ISO14001:2015 - - ISO 45001:2018 ) هذا وقد تسعى شركة مصر للطيران فى ضوء رؤية طموحة فى الاهتمام بمجال التدريب وتطوير الأكاديمية والنهوض بإمكانياتها بما يجعلها صرحًا عالميًا للتدريب في مصاف الأكاديميات حول العالم.