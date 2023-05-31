الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

وكيل التعليم ومدير مكتب محافظ شمال سيناء يزوران مصابي الدبلومات الفنية

وكيل تعليم شمال سيناء،
وكيل تعليم شمال سيناء، فيتو

قام اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني، بزيارة المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي تقل ملاحظين للدبلومات الفنية، وذلك في مستشفى العريش العام، حيث كان في استقبالهم الدكتور احمد منصور مدير عام المستشفى.

 


وقال رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، أن المحافظ وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين داخل المستشفى، وتوفير كافة احتياجاتهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

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من جانبه قال حمزة رضوان، أن الملاحظين كانوا في طريقهم من العريش محل إقامتهم إلى لجان مدرسة بئر العبد الصناعية، مدرسة محمود حسن الثانوية بنات، مدرسة بئر العبد الثانوية التجارية المشتركة، بإدارة بئر العبد التعليمية، حيث انقلبت السيارة التي يستقلونها في منطقة سبيكة.

 


وأضاف الدكتور احمد منصور ان المصابين هم كلا من هدى أمين عبد المجيد، محمد حسين حسن، ابتسام ابراهيم محمود، علياء محمود ابراهيم، وحالتهم مستقرة بعد حجزهم بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية.

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