الأربعاء 31 مايو 2023
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ثقافة وفنون

الوسط الفني في مايو، حفلا زفاف وعقد قران وخطوبة و3 انفصالات تصدرت التريند

يوسف ماجد الكدواني
يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافه، فيتو

شهد الوسط الفني في شهر مايو الجاري الذي يحل اليوم الأربعاء آخر أيامه العديد من حالات الزواج ودخول عش الزوجية سواء لبعض الفنانين أو أبنائهم، من خلال إعلان الارتباط سواء كان خطوبة أو عقد قران أو زواج حيث تصدرت الأفراح التريند، وعلى العكس أيضا وقعت خلال الشهر عدد من حالات الانفصال والطلاق، حيث نرصد ذلك خلال السطور التالية: 

 

ارتباط ودخول عش الزوجية 

 

يوسف ماجد الكدواني

 وعلى رأس قائمة الأفراح وحفلات الزفاف يأتي حفل الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني نجل الفنان الكبير ماجد الكدواني، والذي حضره كوكبة من الفنانين والنجوم، ومنهم كريم عبد العزيز ومحمد فؤاد ومحمود الليثي والفنان الشاب أسامة الهادي. 

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ابنة حميد الشاعري

كما احتفل في شهر مايو أيضا النجم حميد الشاعري بزفاف نجلته نبيلة، بأحد فنادق القاهرة، وحضر الحفل عدد هائل من نجوم التسعينيات أبرزهم مصطفى قمر وعمرو دياب، وغيرهم.

أسماء أبو اليزيد 

كذلك الفنانة أسماء أبو اليزيد التي أعلنت عن خِطبتها يوم 14 مايو الجاري على شاب يدعى "محمد الخطيب" من خارج الوسط الفني ويعمل مدرب لياقة بدنية.

ميرنا نور الدين 

وقبل يومين، احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي الجنسية من خارج الوسط الفني.

واكتفت ميرنا نور الدين بنشر صورة لها بصحبة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله كتبنا الكتاب".

 

انفصال في شهر مايو          

 

بشرى وسالم هيكل 

وعلى النقيض، شهد شهر مايو عددا من حالات الانفصال في الوسط الفني، وعلى رأسها الفنانة بشرى والتي كشفت في وقت سابق عن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل، وذلك بعد زواج استمر لمدة تقارب الـ3 سنوات، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك ود واحترام بينهما. 

 

وقالت الفنانة بشرى في بيان لها: “نحن ما زلنا أصدقاء وهو أمر لا يخص أحد سوى أسرتى وأسرته”. 

وكانت قصة حب بشرى وزوجها سالم هيكل بدأت قبل سنوات، وكان الثنائي قد أعلنا للجمهور ذلك خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورة العام 2020، واستمر زواجهما ما يقرب من 3 سنوات.

 

حسن شاكوش

وفي منتصف مايو الجاري، أعلن حسن شاكوش مغني المهرجانات انفصاله عن زوجته ريم طارق بعدما سجدت في حفل زفافهما شُكرًا لله عليه.

وتلى انفصال الثنائي حرب كلامية وتصريحات بين الطرفين، وسط تبادل الاتهامات، والتي وصلت للنيابة العامة، والتي أجرت التحقيقات، حيث اتهم حسن شاكوش خلال التحقيقات طليقته ريم طارق بالتزوير في محررات رسمية بتقديمها بيانات غير صحيحة للمأذون باعتبارها بكرا رشيدا، مشيرًا إلى أنه طيلة زواجهما التي دامت نحو 55 يومًا لم يعاشرها معاشرة الأزواج لتهربها بالتعب، ومن ثم لم يكتشف زواجها من قبل.

 

تامر حسني وبسمة بوسيل 

وعلى الرغم من أن انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل تم في يوم 28 أبريل الماضي،  فإنه في شهر مايو الجاري حدثت العديد من التطورات التي كشفت بعضا من أسباب الخلاف بين الثنائي الشهير، وتصدرا التريند لعدة أيام، وذلك في أعقاب حفل زفاف هالة عمر مسؤولة السوشيال ميديا للفنان تامر حسني. 

 

وكانت المطربة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني أثارت التساؤلات بعد هجومها على هالة عمر المسئولة عن السوشيال الميديا لنجم الجيل.

 ونشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو من حفل زفاف هالة عمر على خاصية “ستوري” عبر موقع إنستجرام وعلقت قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكِي".

 

كما وجهت لها رسالة غامضة قائلة: “احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك”.

انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل

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