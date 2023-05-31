الفنان الكويتي داوود حسين يحتفل بزفاف نجله غدًا

كشف النجم الكويتى داوود حسين عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن موعد ومكان حفل زفاف نجله غدا الخميس.

حفل زفاف نجل داوود حسين

و نشر داوود حسين بطاقة دعوة الحفل، وكتب في البطاقة: "نتشرف بدعوتكم لحضور حفل زفاف ولدنا علي داود حسين على كريمة السيد حسن الأمين يوم الخميس 1يونيو 2023 الساعة الثامنة مساء في صالة الشيخة سبيكة دعيج السلمان الصباح".

وأضاف: "جعل أيامكم سعادة والفال لعيالكم وأحبابكم مشاعركم وتمنياتكم الجميلة تصلنى لكم محبتى".

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داوود حسين

وكان الفنان الكويتي داوود حسين أكد في تصريحات سابقة أنه لا وجود للمنافسة بينه وبين الفنانتين حياة فهد وسعاد العبد الله، ووصفهما بـ"أيقونات الفن الخليجي".

وأضاف حسين أنه تعلم من حياة وسعاد تفاصيل التمثيل، وخاصة بعد مشاركته في مسلسل "على الدنيا السلام"، حيث شكلوا ثلاثيا جميلا في حلقاته الأولى.

وأوضح الفنان الكويتي أنه شارك في مسلسل "النكران" إخراج خالد جمال، وتأليف محمد جمال، وحقق نجاحًا وتفاعلًا من قبل الجمهور، ولاحظ صدق المتابعين من معاملتهم له في الأماكن العامة، وتمنى التوفيق لجميع زملائه الفنانين.

وأشاد حسين خلال استضافته في برنامج "جمعتنا الليلة" الذي يقدمه الإعلاميان محمد الكندي ومفيدة شيحة بالفنان الراحل أحمد زكي، إذ يعتبره قدوة له، ووصفه بأنه لا يتكرر أبدًا، كما أن كل حركة لزكي في فيلمه "البريء" تدرّس، وترك أثرا كبيرا لدى المتابعين.

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