محافظ سوهاج يعتمد ترقية 9 آلاف معلم وإخصائي

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، قرارًا برقم 313 لسنة 2023م، يتضمن ترقية 9 آلاف و190 "معلم/إخصائي" للوظيفة الأعلى المستحقة لكل منهم، الذين استوفوا الاشتراطات اللازمة للترقي، والبرامج التدريبية المعتمدة، وباقي الاشتراطات المقررة للوظائف الأعلى المرقين إليها، طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وتسري ترقيتهم للوظيفة الأعلى اعتبارًا من 1 يناير 2023.

ترقية المعلمين في سوهاج

شمل القرار منح المعلمين والأخصائيين الذين جرى ترقيتهم للوظيفة الأعلى بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارًا من الشهر التالي لصدور القرار.

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محافظ سوهاج

وأكد محافظ سوهاج حرصه على توفير كل الأجواء الملائمة للمعلمين وجميع أطراف المنظومة التعليمية؛ لضمان تقديم مستوى متميز ولائق لتطوير المنظومة التعليمية بسوهاج.