محافظ سوهاج يكلف رفعت نائب للمنشاة وبيومى الكوثر وابو الفتوح حى شرق
أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج قرارا رقم 308 لسنة 2023 بتكليف محمد رفعت أحمد نائب رئيس حى شرق سوهاج للعمل نائبا لرئيس مركز المنشاة وتكليف علاء محمد بيومى نائب رئيس حى شرق سوهاج للعمل نائبا لرئيس حى الكوثر
وشمل القرار تكليف خالد ابو الفتوح الشمندى نائب رئيس مركز ومدينة اخميم للعمل نائبا لحى شرق سوهاج وتكليف محمد رمضان عثمان نائب حى غرب سوهاج نائبا لرئيس مركز ومدينة سوهاج
وكلف المحافظ الجهات المعنية والمختصة بتفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وذلك من اجل راحة المواطنين وتلبية متطلباتهم وتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بقري ومدن المحافظة .
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