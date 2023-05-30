الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

محافظ سوهاج يكلف رفعت نائب للمنشاة وبيومى الكوثر وابو الفتوح حى شرق

اللواء طارق الفقى
اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فيتو

أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج قرارا رقم 308 لسنة 2023 بتكليف محمد رفعت أحمد نائب رئيس حى شرق سوهاج للعمل نائبا لرئيس مركز المنشاة وتكليف علاء محمد بيومى نائب رئيس حى شرق سوهاج للعمل نائبا لرئيس حى الكوثر

 

وشمل القرار تكليف خالد ابو الفتوح الشمندى نائب رئيس مركز ومدينة اخميم للعمل نائبا لحى شرق سوهاج وتكليف محمد رمضان عثمان نائب حى غرب سوهاج نائبا لرئيس مركز ومدينة سوهاج 

 

 وكلف المحافظ الجهات المعنية والمختصة  بتفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وذلك  من اجل راحة المواطنين وتلبية متطلباتهم وتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بقري ومدن المحافظة  .

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