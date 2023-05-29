جامعة المنصورة تكرم الفريق الفائز فى مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

كرم مجلس جامعة المنصورة بجلسته اليوم برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الفريق الممثل لمصر الفائز من جامعة المنصورة الفائز فى المسابقة الدولية لهواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2022-2023.

جانب من التكريم، فيتو

حيث فاز فريقان من كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة على المركزين الثاني والثالث في مسابقة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العالمية، والتي أقيمت بمدينة شين زين بالصين للعام 2022-2023م بمشاركة 146 فريقًا من 36 دولة حول العالم.

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جانب من التكريم، فيح

وفي تخصص الشبكات فازت بالمركز الثاني الطالبة/ ياسمين رزق الطالبة بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة

وفي تخصص Cloud، فاز بالمركز الثالث الفريق المكون من:

الطالب أمير محمد شتيه برنامج هندسة الميكا ترونكس بكلية الهندسة جامعة المنصورة، الطالبة كريستينا ماهر حليم كلية الحاسبات والمعلومات.

جانب من التكريم، فيتو



وعبر الدكتور شريف يوسف خاطر عن فخر الجامعة بأبنائها المتميزين لرفع اسم مصر دوليا فى المسابقات العالمية، مشيرا أن فوز فريقين من جامعة المنصورة ممثلين لمصر فى المسابقة الدولية يدل على تميز الجامعة تعليميا وتدريبا ويعكس الترابط بين الطالب والأستاذ والمساندة والدعم لتحقيق مراكز متميز ترفع اسم مصر وجامعة المنصورة فى المحافل الدولية

جانب من التكريم، فيتو



كما أكد على دعم الجامعة للفرق الطلابية ولكافة المواهب الطلابية للمشاركة فى المسابقات المحلية والاقليمية والدولية.

وقد أكد الدكتور أيمن مختار علي ان محافظة الدقهلية تفخر بجامعة المنصورة بإعتبارها بيت خبرة عريق يساهم أساتذتها وعلمائها مع الجهاز التنفيذي في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وأضاف أن مشاركة الجامعة مع المحافظة في جميع المجالات يستهدف في المقام الأول تقديم خدمات متميزة للمواطنين علي ارض المحافظة.

تكريم الفريق، فيتو



وقدم الدكتور أيمن مختار الشكر والتقدير للجامعة والقائمين عليها لتقديم الدعم العلمي والأكاديمي في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقري شربين والعديد من المشروعات في المجالات المختلفة.

وأكد حرصه علي تقديم الدعم الكامل لجامعة المنصورة من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.

جانب من التكريم، فيتو



تم التكريم بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور مجدى زكريا عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الأستاذ الدكتور عبير توكل مدير فرع اكاديمية هواوي بكلية الهندسة جامعة المنصورة

كما تم تكريم اللواء محب الغرباوي مدير إدارة الأمن السابق لجامعة المنصورة تقديرًا لجهوده المتميزة أثناء فترة عمله بالجامعة.