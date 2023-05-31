الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

بدء فعاليات مبادرة تمكين الطفل المصري بمدرسة 25 يناير الرسمية لغات بالعريش

فاعليات مبادرة تمكين
فاعليات مبادرة تمكين الطفل المصري، فيتو

تفقد اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ شمال سيناء، يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، فعاليات مبادرة تمكين الطفل المصري في مدرسة 25 يناير الرسمية لغات بالعريش.

 


وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف ومنظمات المجتمع المدني، لتمكين الأطفال والتصدي لظاهرة العنف والتنمر ضد الأطفال، لافتًا إلى قيام المحافظة بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المبادرة.

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وأضاف، إلي أهمية مثل هذه المبادرات في محافظة شمال سيناء، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذها في محافظات الجيزة وسوهاج والإسكندرية، بجانب محافظة شمال سيناء بهدف نشر وتعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال وذويهم، بالمؤسسات التعليمية وصناعة التغيير المجتمعي.

 


وأشار إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج يبلغ 120 من تلاميذ وتلميذات مرحلة التعليم الأساسى ( ابتدائى / إعدادى ) بالإضافة إلى أخصائيي التربية الاجتماعية والمسرح ومعلمى التربية الرياضية ومعلمى مادة القيم والحاسب الآلى ومديرى المدارس وموجه عام المسرح وموجه عام التربية الاجتماعية.

 


من جانبه قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن أطفال شمال سيناء في احتياج دائم لمثل هذه المبادرات بسبب الظروف التي مرت بها المحافظة، لافتًا إلى أنه بجانب تعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية لدى الأطفال يهدف البرنامج إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والاخصائيين الاجتماعيين في مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال وتوعية أولياء الأمور في مجال التربية الإيجابية.

 


بدوره أكد ناصر مسلم مدير عام التنمية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، علي أن محافظة شمال سيناء تشهد استقرارًا امنيًا كبيرًا بفضل جهود القوات، وعلي أبناء المحافظات الأخرى أن يعرفوا ذلك.

 


وأضاف مسلم، أن المبادرة يتم تنفيذها في 4 محافظات وهي شمال سيناء والجيزة والإسكندرية وسوهاج، لافتا إلى اختيار شمال سيناء لتنفيذ المبادرة لما لها من أهمية كبيرة، حيث بدأت تنفيذ الفعاليات يوم 28 مايو الجاري ومستمرة حتى 2 يونيو المقبل.

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وعلى هامش الفعاليات قام رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ يرافقه وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام التنمية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتفقد معارض التربية والتعليم والكشافة، بجانب مشاهدة عدد من الفقرات الفنية والغنائية لطلبة المدارس

 

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