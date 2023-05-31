الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.51%

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، بنسبة نجاح بلغت 81.51%، وذلك خلال عرض وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد حامد عقل، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.
 

وأوضح محمد عقل أن عدد الذين تقدموا للإعدادية العام بلغ 2868 طالبا، حضر منهم 2769 طالبا، و99 غائبا، نجح منهم 2257 طالبا بنسبة 81.50%، والتعليم الرسمي لغات تقدم 272 حضر منهم 271

 

بينما غاب منهم طالب واحد ونجح 257 نسبة النجاح 94.84%، خاص لغات 140 متقدما، وحضر منهم 139 وغاب طالب واحد، نجح 135 طالبا بنسبة نجاح 97.13% والتعليم الدولي تقدم 20 طالبا ونجح 17 منهم بنسبة نجاح 85%، وللمنازل تقدم 50 طالبا وحضر 40 وغاب 10 طلاب، نجح 19 طالبا بنسبة 47.50%.

-إعلانات-

شمال سيناء تستعد لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية

وزير الإسكان: منطقة الزيتونة بجنوب سيناء تضم 21 مجمعا سكنيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشهادة الاعدادية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة امتحانات الثانوية العامة والازهرية خالد فودة محافظ جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء منطقة الزيتون نتيجة الشهادة الاعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة

مواد متعلقة

لينك نتيجة شهادة الإعدادية 2023 حصريا من خلال رابط نتيجة فيتو الإعدادية

الرابط الرسمي، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع محافظات مصر

قطار منتدى شباب العالم يصل محطته الخامسة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. 6 محافظات تعلن النتيجة حتى الآن.. وهذا موعد ظهورها بباقي المحافظات

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بباقي محافظات الجمهورية

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 6 محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، 4 محافظات تعلن النتيجة حتى الآن..وهذه خطوات التظلم

أخبار مصر اليوم: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة والجيزة.. وإجراء من التموين لمنع تلاعب التجار بالدعم

الأكثر قراءة

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (أسماء الأوائل)

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

ضبط السائق المتسبب في مصرع طبيب شهير ونجلته أعلى الطريق بالنزهة

بداية من غد، قطارات إضافية لخدمة هذه الخطوط تعرف عليها

هيئة الدواء توضح الفرق بين الفياجرا الأصلية والمغشوشة بالسوق

Advertisements

منوعات

المزيد

التلسكوبات الحالية عاجزة عن رصدها، صخور فضائية تبقى عالقة ملايين السنين

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 31-5-2023

سعر الدولار في البنوك الآن بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الفاكهة، تراجع البرقوق السكري 5 جنيهات اليوم الأربعاء 31-5-2023 بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية