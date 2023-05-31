محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.51%

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، بنسبة نجاح بلغت 81.51%، وذلك خلال عرض وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد حامد عقل، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.



وأوضح محمد عقل أن عدد الذين تقدموا للإعدادية العام بلغ 2868 طالبا، حضر منهم 2769 طالبا، و99 غائبا، نجح منهم 2257 طالبا بنسبة 81.50%، والتعليم الرسمي لغات تقدم 272 حضر منهم 271

بينما غاب منهم طالب واحد ونجح 257 نسبة النجاح 94.84%، خاص لغات 140 متقدما، وحضر منهم 139 وغاب طالب واحد، نجح 135 طالبا بنسبة نجاح 97.13% والتعليم الدولي تقدم 20 طالبا ونجح 17 منهم بنسبة نجاح 85%، وللمنازل تقدم 50 طالبا وحضر 40 وغاب 10 طلاب، نجح 19 طالبا بنسبة 47.50%.

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