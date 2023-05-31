تنفيذي الزقازيق يناقش سرعة أعمال الخطة الاستثمارية بالشرقية

ترأس المحاسب علي الصناديلي وكيل أول الوزارة - رئيس مركز ومدينة الزقازيق اجتماع المجلس التنفيذي للمركز والمدينة، وذلك مع رؤساء الوحدات المحلية لفتح قناة حوار وتواصل مباشر يسهم فى دفع عجلة منظومة العمل نحو الأفضل ولخدم المواطنين بكافة القطاعات وفى بداية اللقاء أبلغ المحاسب على الصناديلى تحيات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجميع.

تكثيف الحملات التموينية نوقش فى تنفيذى الزقازيق

بدأ الاجتماع بتناول موضوعات جدول الأعمال، حيث أكد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات التموينية والمرور الميداني علي الاسواق والمعارض وجميع المنافذ والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع وتاريخ صلاحيتها وإلزامهم بالأسعار الاسترشادية المحددة لأحكام السيطرة علي الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وحمايتهم من جشع بعض التجار وكذا سرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ورفع معدلات الأداء بها للاستفادة من المبالغ المرصودة والانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لها لتعود بالنفع علي المواطنين.

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رفع الإشغالات من الشوارع والميادين وتنفيذ الإزالات فى المهد

شدد الصناديلى على استمرار الحملات المفاجئة لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وإلزام أصحاب المحلات بالمساحات المخصصة لهم واتخاذ اللازم حيال المخالفين،وكذلك منع التعديات علي أراضي وأملاك الدولة وبذل كل الجهود للتعامل مع المتغيرات المكانيه والرد اليومي وتنفيذ الإزالات فى المهد مشددا على ضرورة التصدى للصق الإعلانات علي جدران المنشآت كافة ومنع الكتابة علي الحوائط وإزالتها علي الفور والمتابعة المستمرة اليومية لما تم إنجازه من أعمال مؤكدا على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة بكل حزم واستكمال الحالات المتبقية لتقنين أوضاعهم ودخولهم تحت مظلة الدولة، وأيضًا تفعيل دور أقسام الإيرادات والالتزام بتحصيل كافة المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة في أسرع وقت ممكن وذلك لعدم إهدار المال العام وتعظيم الإيرادات.

سرعة الاستجابة والرد واتخاذ ما يلزم

شدد الصناديلى على رؤساء الأحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات سرعة الفحص والاستجابة والرد على الشكاوى الواردة عبروسائل التواصل الاجتماعى والمواقع والصحف الإلكترونية والورقية واتخاذ اللازم على الفور لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمنظومة العمل.

وفى نهاية اللقاء أكد المحاسب علي الصناديلي على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بمستوى الخدمات المقدمة واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل.

إصلاح أعمدة الإنارة وترشيد الاستهلاك فى الكهرباء

ومن جهة أخرى قامت الوحدة المحلية بالزهراء اليوم الاربعاء 31-5-2023 بصيانة أعمدة الإنارة حفاظًا على سلامة المارة وإيضاح الرؤية البصرية للطريق، واستبدال التالف من كشافات الكهرباء والأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانًا بقرية انشاص البصل وكذلك متابعة ترشيد الكهرباء بالأعمدة عن طريق فصل عمودين وترك عمود مضيء بالطرق العامة طبقا لقرار ترشيد الكهرباء على الطريق العام. حيث قامت كل من الوحدات المحلية ( الشوبك، بنى عامر, شيبه,بردين) بعمل حملات نظافة بمداخل الوحدة والطرق الرئيسية ومحيط المنشأت التعليمية والقرى التابعة لها، كما تابعت الوحدة المحلية بالعصلوجى رفع مخلفات القمامة والسفوحة من أعلى وأسفل الكوبرى ورى الاشجار وأيضا تم متابعة أعمال مسح جوانب الطريق العام بالجليدر من قبل الوحدة المحلية ببردين ومن الوحدة المحلية بالنخاس تم رفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق التابع للوحدة وتنظيف الأشجار بالطريق العام ومتابعة الأشجار المثمرة التي تم زرعها.

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