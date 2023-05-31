IBM تطلق رسميا منصة  للذكاء الاصطناعي والبيانات Watsonx

كشفت IBM عن إطلاق منصة للذكاء الاصطناعي والبيانات Watsonx للأعمال بهدف تمكين المؤسسات من توسيع نطاق تأثير الذكاء الاصطناعي المتقدم وتسريعه باستخدام البيانات الموثوقة وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات منصة IBM.

مواصفات منصة IBM

قالت IBM إن المنصة تتضمن المنصة أستوديو لتطوير الذكاء الاصطناعي، ومخزن بيانات، ومجموعة أدوات إدارة الحوكمة، مما يوفر للمؤسسات إمكانية الوصول إلى مجموعة تقنيات كاملة للتدريب والضبط وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي عبر كافة عملياتها بالسرعة المطلوبة وإدارة الحوكمة بالشكل المثالي.

-إعلانات-

يوفر Watsonx للأعمال إمكانية الوصول إلى النماذج الأساسية المدربة والمنسقة من قبل شركة IBM، والنماذج مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى مخزن بيانات لجمع وإعادة تنظيم بيانات التدريب والضبط وباستخدام هذه المنصة، سيتمكن المستخدمين من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة الخاصة بهم أو ضبطها وتهيئتها وفقًا لبياناتهم الخاصة وتطبيقها على نطاق واسع في بيئة مفتوحة وأكثر موثوقية للمساهمة في الوصول إلى النجاح المطلوب لأعمالهم.

تتضمن Watsonx ثلاث مجموعات وهى IBM Watsonx.ai، وهو استوديو مؤسسي لتدريب التعلم الآلي التقليدي والذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد؛ IBM Watsonx.data، وهو مخزن بيانات تم تحسينه ليناسب أحجام عمل الذكاء الاصطناعي المبنية على مطور مفتوح المصدر (Open Lakehouse Technology)؛ ومجموعة أدوات إدارة الحوكمة IBM Watsonx، التي توفر إدارة حوكمة شاملة للذكاء الاصطناعي. وتعمل هذه المجموعات على تمكين المؤسسات من بناء وتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام بياناتها الخاصة، لإدارة أعمالها.

كما تقدم شركة IBM أيضًا العديد من التحسينات والخطط المتقدمة لتطوير الأعمال، وتتضمن، (GPU-as-a-service infrastructure) خدمات البنية التحتية لدعم المؤسسات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بكثافة، ولوحة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقياس انبعاثات الكربون السحابية وتتبعها وإدارتها وإعداد تقارير عنها، وممارسة جديدة لمنصة Watsonx والذكاء الاصطناعي التوليدي من الخدمات الاستشارية IBM Consulting لدعم إعداد وتطبيق الذكاء الاصطناعي للعملاء كما ستطلق IBM Consulting أيضًا مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يضم أكثر من 1000 خبير في الذكاء الاصطناعي.

أكد أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لـ IBM أنه مع تطوير النماذج الأساسية، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي للأعمال أكثر قوة من أي وقت مضى. حيث تجعل النماذج الأساسية عملية تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأعمال أكثر قابلية للتطوير، وأكثر كفاءة.

تطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي

تم بناء IBM Watsonx لملائمة وتلبية احتياجات المؤسسات، ويكونوا مزودين بالذكاء الاصطناعي في إدارة أعمالهم وسيتمكن المستخدمين من تدريب وتسخير وتطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي المخصصة بسرعة أكبر وعبر كافة الجوانب المتعلقة بأعمالهم.

قالت مروة عباس المدير العام لشركةIBM مصر إن منصة تتيح للشركات تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة وفعالية عالية ويؤكد إطلاق Watsonx التزامنا بتعزيز التحول الرقمي وتحقيق أهدافنا وفقًا لرؤية مصر 2030.