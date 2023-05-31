صراع بين ريال مدريد وبرشلونة لضم جابري فيجا نجم سيلتا فيجو

أصبح جابري فيجا النجم الشاب في صفوف فريق سيلتا فيجو الإسباني، أحدث حلقات الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أن ريال مدريد وبرشلونة دخلا في مفاوضات مع سيلتا فيجو الإسباني، من أجل التعاقد مع لاعبه جابري فيجا في الصيف المقبل، كما تهتم بضمه أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي من إنجلترا، وكذلك بايرن ميونخ الألماني.

ويمتلك جابري فيجا شرطا جزائيا في عقده مع سيلتا فيجو، يسمح له بالرحيل مقابل 40 مليون يورو، ما منح الفرصة لعدة أندية كبرى لدخول صراع التعاقد معه، حيث أكدت صحيفة "آس" أن الأمر الوحيد المؤكد في مستقبل جابري فيجا هو رحيله عن سيلتا فيجو في الانتقالات الصيفية المقبلة.

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معلومات عن جابري فيجا نجم سيلتا فيجو الإسباني

يبلغ جابري فيجا من العمر 21 عاما، ويلعب كصانع ألعاب، وقد نجح على مدار الموسم الحالي في تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 أخرى، وهو من أبناء نادي سيلتا فيجو، حيث تدرج في صفوف الناشئين، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في العام الماضي 2022.

ويُعتبر جابري فيجا من أهم المواهب الصاعدة في سماء كرة القدم الأوروبية بشكل عام والإسبانية على وجه الخصوص، وتُوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني عن يناير الماضي.

ونجح جابري فيجا لاعب وسط سيلتا فيجو في أن يصبح أول لاعب مولود بعد عام 2002 يسهم في 10 أهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم.

من ناحية أخرى، كشف تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، أن خسارة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدور الأول من الدوري الإسباني كانت مفيدة للفريق الكتالوني وساعدتهم على علاج نقاط الضعف والتتويج في النهاية بلقب الليجا.

تشافي يتحدث عن خسارة برشلونة أمام ريال مدريد

وكشف تشافي هيرنانديز في تصريحات لموقع "فوتبول إسبانيا"، أن خسارة برشلونة أمام ريال مدريد في مباراة الدور الأول ضمن الدوري الإسباني كان نقطة تحول للفريق الكتالوني، قائلا: "غيّرت كل شيء، بعد هذه المباراة أصبحت أكثر إنصاتا للاعبين بعدما كنت أتحدث طوال الوقت، طلبت منهم التعبير عن مشاعرهم والكشف عن المشاكل التي يواجهونها معي".

وتابع: “طلبت من أعضاء الجهاز الفني أن يتركونني مع اللاعبين وخضنا حديثا مطولا في هذا الصدد، لا أحب أن يتم وصف هذا اللقب بأنه دوري تشافي، ماذا كان يمكنني أن أفعل بدون تصديات تير شتيجن أو أهداف ليفاندوفسكي؟، هذا اللقب للجميع بدءا من رئيس النادي والإدارة إلى اللاعبين والمدربين”.

من ناحية أخرى، يستعد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، للتخلص من 4 لاعبين، خلال الأيام المقبلة، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

4 لاعبين خارج برشلونة

وقالت صحيفة "آس الاسبانية"، إن تشافي سيبدأ الاجتماعات مع اللاعبين الذين لن يكونوا ضمن خططه في الموسم المقبل من الخميس للثلاثاء المقبل، وعددهم 4 لاعبين.

وأشارت إلى أن أحد هذه الأسماء هو أنسو فاتي، مهاجم الفريق الشاب، والذي رغم تأكيده على رغبته في البقاء، لكنه يفتقر إلى ثقة تشافي وبالتالي سيرحل.

وتابعت: "فيران توريس هو الاسم الثاني، والذي كان دائما يحظى بثقة ودعم تشافي، لكن وضعه أصبح معقد، ويسعى النادي للاستفادة من بيعه بالحصول على 20 إلى 25 مليون يورو، رغم أن البارسا دفع 55 مليون يورو لضمه من مانشستر سيتي قبل عام ونصف".

وأفادت: "الثالث هو فرانك كيسي، حيث سيخبر تشافي اللاعب الإيفواري بأنه ليس قرارا رياضيا بل بسبب أزمة النادي المادية".

وأتمت: "الرابع هو بابلو توري، لكنه حالة خاصة، حيث تعرف الإدارة قدراته وإمكانياته جيدًا، وبالتالي لن يتم بيعه بشكل نهائي ولكن على سبيل الإعارة ليلعب بشكل أكبر".

برشلونة يفوز على ريال مايوركا

من ناحية أخرى فاز نادي برشلونة على نظيره ريال مايوركا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وكان نادي برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم منذ الجولة 34 من عمر المسابقة.

أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا

سجل ثلاثية برشلونة في شباك ريال مايوركا كلا من: أنسو فاتي هدفين، وبابلو مارتن باييز.

تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا

بدأ برشلونة أمام ريال مايوركا كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كريستينسن - جوردي ألبا - كوندي - بالدي

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي

وداع ألبا وبوسكيتس

وكانت مباراة برشلونة أمام ريال مايوركا هي الأخيرة لجوردي ألبا وبوسكيتس نجمي البارسا على ملعب كامب نو بعد إعلانهما الرحيل في وقت سابق، وودع ألبا وبوسكيتس جماهير البلوجرانا على ملعب "كامب نو" بالدموع في مشهد مؤثر.