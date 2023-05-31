الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

الفريق أسامة ربيع:"قناة السويس كانت سباقة في التعامل الإيجابي مع العديد من المبادرات الهامة التي دعت لها المنظمة البحرية الدولية IMO "

قناة السويس تشارك في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية

جانب من مشاركة الفريق
جانب من مشاركة الفريق أسامة ربيع، فيتو

شارك الفريق أسامة ربيع  رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية MSC بالمنظمة البحرية الدولية "IMO" والتي تنعقد بمقر المنظمة بلندن، بحضور السفير شريف كامل سفير مصر في المملكة المتحدة وممثلي الدول الأعضاء وكوكبة من الشخصيات الفاعلة في المجتمع الملاحي. 

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الهدف من المشاركة 

وتأتي هذه المشاركة نتاجا للعلاقات المثمرة مع المنظمة البحرية الدولية، وانطلاقا من الدور الحيوي للقناة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية. 

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جانب من مشاركة الفريق أسامة ربيع، فيتو

تهدف اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية لمناقشة كافة القضايا والأطروحات ووضع التشريعات المتعلقة بالسلامة البحرية والأمان الملاحي لسفن الأسطول البحري العالمي والتي تضم تحت مظلتها العديد من القضايا مثل القرصنة والأمن السيبراني والسفن ذاتية القيادة. 

جانب من مشاركة الفريق أسامة ربيع، فيتو

المشاركة الفاعلة لهيئة قناة السويس 

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات البحرية الدولية والتي تتيح التعرف عن كثب على القضايا الملحة التي تشغل المجتمع الملاحي الدولي، وما يترتب عليها من تبادل الرؤى حول الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتبني مبادرات بناءة وإصدار التشريعات والمواثيق التي تصب في صالح خدمة مجتمع الملاحة الدولي. 

جانب من مشاركة الفريق أسامة ربيع، فيتو

التعامل مع المبادرات الهامة 

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس كانت سباقة في التعامل الإيجابي مع العديد من المبادرات الهامة التي دعت لها المنظمة البحرية الدولية IMO في المجتمع الملاحي الدولي من بينها التعامل الإيجابي مع أزمة البحارة من خلال السماح بتغيير الأطقم البحرية في المدخلين الشمالي والجنوبي للتخفيف من وطأة تأثير جائحة فيروس كورونا. 

 

جدير بالإشارة، بأنه من المقرر أن تقام على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ومجموعة من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الملاحي.
 

         

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