موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالفيوم، انتهي كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم من رصد درجات فروع المواد وجاري تجميع الجزيئات، تمهيدا لطباعة الكنترول شيت واعتماد النتيجة من الدكتور أحمد الإنصاري محافظ الفيوم، نهاية الأسبوع المقبل.

وكانت الدكتور أماني قرني إبراهيم، قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، أن نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل، فمازالت أعمال المراجعة والرصد تسير على قدم وثاق.

وقالت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن الكنترول مازال في مرحلة الرصد والتجميع تمهيدا لإعداد نسخة ورقية تعتمد من محافظ الفيوم، فور الانتهاء من أعمال الرفع والتجميع.

-إعلانات-

جاء ذلك أثناء متابعة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية “الكنترول”، واطمأنت على سير العمل بشكل سليم.

واطمأنت على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم.

وشددت على ضرورة التأنى وتحرى الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، حيث أننا نعمل جميعًا لهدف مصلحة الطالب.

وشددت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، علي الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعلى تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التدخين نهائيًا داخل اللجنة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

وقالت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين تقدموا إلى امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغ 64215 طالبا وطالبة، موزعين على عدد 259 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، بإجمالي عدد 72 طالبا، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة، بشكل فوري.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

يذكر أن تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، بدأ مع اليوم الأول للامتحانات، وتتم عمليات الرصد والتجميع أولا بأول، على أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، من محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والتجميع، وتستغرق أسبوعين على الأقل.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بمحافظة الفيوم، عقب انتهاء لجنة التصحيح الكائنة بمقر كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات بمدينة الفيوم، حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الإنتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من إنتهاء الطلاب من أداء الامتحان.

وترفع النتيجة علي موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فور اعتمادها من محافظ الفيوم، ويتم توزيع نتيجة خطية مصحوبة باسطوانة مدمجة علي المدارس في نفس اليوم، وليس لأي مواقع اخرى حق الإعلان المصري لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.